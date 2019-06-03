Причесанные усы Лукашенко возбудили народ

Александр Лукашенко тщательно следит за своим внешним видом. Ритуал расчесывания усов белорусским президентом попал на видео.

Александр Лукашенко расчесывает не только усы, но и брови. За этим занятием застал президента Белоруссии журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей": Александр Григорьевич и расческа", – озаглавил он свой пост.

Пользователи любовь Александра Лукашенко к аккуратности и чистоте одобрили. "Лукашенко опрятен, и это нормально", "Все нормально, совершенно адекватный мужской "аксессуар". Усы быстро в веник превратятся, если не подчесывать иногда", "Ай да Бацька, молодец", – приводит комментарии подписчиков URA.ru.

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»: Александр Григорьевич и расческа pic.twitter.com/onYI4XJ9Ew — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 июня 2019 г.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что нашел альтернативу российской нефти. На замену черному золоту из России готово прийти казахстанское. В этом году Минск закончит модернизацию перерабатывающих заводов, и покупать нефть с мировых рынков будет гораздо легче, полагает Батька. Эксперты отмечают: сложности в отношениях Москвы и Минска дают основания полагать, что Батька решил отомстить Кремлю, который не хочет играть по его правилам.