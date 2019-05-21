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Общество

"Аэрофлот" сделал важное признание после смертельного пожара в "Шереметьево"

Фото: www.globallookpress.com
Обнародована служебная инструкция командира летного отряда самолета SSJ 100 авиакомпании Олега Энгельса. Документ был разослан во все профильные подразделения "Аэрофлота".
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Олег Энгельс отмечает резкое увеличение числа жестких посадок экипажей SSJ. "Эту служебную инструкцию получили все экипажи SSJ", – цитирует источник в "Аэрофлоте" Telegram-канал "База". Однако не ясно, была ли она получена до смертельного пожара в Шереметьево 5 мая или после нее.

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В пресс-службе "Аэрофлота" на вопрос, когда была составлена и разослана инструкция, ответили неоднозначно: "Требования по предотвращению жестких посадок составлены для всех типов воздушных судов (ВС) в 2018 – 2019 годах". По данным источника в авиакомпании, составленный Энгельсом документ не мог появиться раньше середины января текущего года.

В своем письме Олег Энгельс говорит о пяти причинах, которые привели к увеличению числа жестких посадок SSJ. Первой причиной, по его мнению, является то, что командиры воздушных судов и вторые пилоты игнорируют требования, необходимые для предотвращения грубых посадок.

Вторая причина – позднее вмешательство со стороны командиров самолета по исправлению ошибок при заходе на посадку при пилотировании вторыми пилотами. Третьей причиной является отсутствие стандартных так называемых callouts (уведомление о высоте и избыточном крене. – Прим. ред.) со стороны вторых пилотов при нарушении критериев стабилизированного захода при пилотировании.

Следующая причина, по мнению командира летного отряда самолета SSJ 100 "Аэрофлота", - необоснованное понижение уровня автоматизации при заходе на посадку. И, наконец, неучет со стороны командиров воздушных судов метеоусловий, сложности аэродрома и прочих условий при принятии решения о выполнении захода вторыми пилотами.

Катастрофа SSJ 100 "Аэрофлота" в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в него несколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. После приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.

Автор: Валерия Нарская21 мая 2019, 17:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ситуация ужасная Люди погибли просто из-за плохой подготовки летного состава Вобщем,были троешниками и как их допустили до полетов и кто допустил-непонятно Во-вторы--почему летчик не кружил над летнй полосой сжигая топливо В-третьих-почемк сразу не было пожарных машин,которые бы еще в воздухе гасили пеой судно,в-четвертых-почему машины скорой помощи так нерадиво стояли в далеке ,когда счет шел на секунды Покамест подьехали,пока вышли и тд Вина экипажа Не хочешь летать-лучше не летайА столько народу погибло зря!!!
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