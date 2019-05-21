"Аэрофлот" сделал важное признание после смертельного пожара в "Шереметьево"

Обнародована служебная инструкция командира летного отряда самолета SSJ 100 авиакомпании Олега Энгельса. Документ был разослан во все профильные подразделения "Аэрофлота".

Олег Энгельс отмечает резкое увеличение числа жестких посадок экипажей SSJ. "Эту служебную инструкцию получили все экипажи SSJ", – цитирует источник в "Аэрофлоте" Telegram-канал "База". Однако не ясно, была ли она получена до смертельного пожара в Шереметьево 5 мая или после нее.

В пресс-службе "Аэрофлота" на вопрос, когда была составлена и разослана инструкция, ответили неоднозначно: "Требования по предотвращению жестких посадок составлены для всех типов воздушных судов (ВС) в 2018 – 2019 годах". По данным источника в авиакомпании, составленный Энгельсом документ не мог появиться раньше середины января текущего года.

В своем письме Олег Энгельс говорит о пяти причинах, которые привели к увеличению числа жестких посадок SSJ. Первой причиной, по его мнению, является то, что командиры воздушных судов и вторые пилоты игнорируют требования, необходимые для предотвращения грубых посадок.

Вторая причина – позднее вмешательство со стороны командиров самолета по исправлению ошибок при заходе на посадку при пилотировании вторыми пилотами. Третьей причиной является отсутствие стандартных так называемых callouts (уведомление о высоте и избыточном крене. – Прим. ред.) со стороны вторых пилотов при нарушении критериев стабилизированного захода при пилотировании.

Следующая причина, по мнению командира летного отряда самолета SSJ 100 "Аэрофлота", - необоснованное понижение уровня автоматизации при заходе на посадку. И, наконец, неучет со стороны командиров воздушных судов метеоусловий, сложности аэродрома и прочих условий при принятии решения о выполнении захода вторыми пилотами.

Катастрофа SSJ 100 "Аэрофлота" в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в него несколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. После приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.