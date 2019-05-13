Опознаны тела всех погибших в катастрофе самолета "Аэрофлота"

Тела всех погибших в результате пожара на борту самолета компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево опознаны. Специалисты оформляют экспертные заключения, уточняет "Царьград". Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб.
Напомним, что ЧП случилось 5 мая. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100, следовавшее из Москвы в Мурманск, совершило экстренную посадку в столичном аэропорту. При приземлении на борту самолета компании "Аэрофлот" начался пожар. 41 человек погиб, передает РИА ФАН.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эксперты рассматривают ряд возможных причин катастрофы: техническую неисправность, недостаточную квалификацию пилотов и плохие метеоусловия, сообщает RT.
Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными
В семье звезды разыгралась драма
Балерина не удержала равновесие
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Алсу опозорилась
Почему все мужики козлы?
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
как простить измену мужа
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Все бабы козлы!
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Когда родит Меган Маркл?
В Украине опа (
умер Сергей Даренко
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Виктория