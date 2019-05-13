"Аэрофлот" отменил более 50 рейсов SSJ-100

После трагедии в аэропорту Шереметьево компания "Аэрофлот" отменила более 50 авиарейсов Sukhoi Superjet 100. Эксперты полагают, что массовые задержки связаны с повышенными мерами безопасности, передает "Коммерсантъ".
В понедельник, 13 мая, воздушное судно SSJ, следовавшее из Москвы в Самару, совершило экстренную посадку в столице. Согласно предварительной версии, причиной возврата стала проблема с давлением в кабине пилота, подчеркивает URA.ru.
Напомним, что трагедия произошла 5 мая. Во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100. В тот момент на борту находились 78 человек. 41 человек погиб, сообщает "Царьград".
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