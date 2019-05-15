Шепелев раскрыл сенсационную правду о ребенке Лукашенко
Валерия Лукашенко рассказала, что познакомилась с актером в 2012 году. Со звездой российского кино она встречалась четыре месяца, после речь зашла о свадьбе. Торжество было подготовлено, приехали гости, но в ЗАГС Тимур Ефременков так и не явился.
Более того, в студии "На самом деле" Первого канала девушка рассказала, что артист в этот же день женился на другой – Юлии Кириенко, которая сейчас является ведущей скандального реалити "Дом-2" и значится уже под фамилией Ефременкова. Ситуацию осложнила неожиданная беременность Валерии Лукашенко.
Девушка затаила обиду на артиста. Однако теперь, спустя годы, она хочет познакомить дочь Настю с Тимуром, поэтому и пришла на ток-шоу "На самом деле".
Артист обрадовался вести о возможной наследнице, однако попросил провести ДНК-экспертизу. "Я был бы рад, если бы это было правдой", — поделился Ефременков в студии "На самом деле".
Актер опроверг слова Валерии о их якобы серьезных отношениях. По словам Тимура, это была мимолетная связь, он видит ее второй раз в жизни. После выяснилось, что Лукашенко врет и об отцовстве. Согласно результатам генетической экспертизы, Тимур Ефременков никак не связан с маленькой Настей.
Однако на этом история не завершилась. Оказалось, что Валерия не настоящая мать ребенка. Малышку родила ее сестра-близнец. На чистую воду девушек вывели эксперты программы "На самом деле". Валерия Лукашенко пыталась отомстить избраннику за предательство.
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