Шепелев раскрыл сенсационную правду о ребенке Лукашенко

Звезда фильма "Легенда №17" Тимур Ефременков вляпался в историю. Некая Валерия Лукашенко заявляет, что родила от него дочь. В студии Дмитрия Шепелева "На самом деле" были расставлены все точки над i.

Валерия Лукашенко рассказала, что познакомилась с актером в 2012 году. Со звездой российского кино она встречалась четыре месяца, после речь зашла о свадьбе. Торжество было подготовлено, приехали гости, но в ЗАГС Тимур Ефременков так и не явился.

Более того, в студии "На самом деле" Первого канала девушка рассказала, что артист в этот же день женился на другой – Юлии Кириенко, которая сейчас является ведущей скандального реалити "Дом-2" и значится уже под фамилией Ефременкова. Ситуацию осложнила неожиданная беременность Валерии Лукашенко.

Девушка затаила обиду на артиста. Однако теперь, спустя годы, она хочет познакомить дочь Настю с Тимуром, поэтому и пришла на ток-шоу "На самом деле".

Артист обрадовался вести о возможной наследнице, однако попросил провести ДНК-экспертизу. "Я был бы рад, если бы это было правдой", — поделился Ефременков в студии "На самом деле".

Актер опроверг слова Валерии о их якобы серьезных отношениях. По словам Тимура, это была мимолетная связь, он видит ее второй раз в жизни. После выяснилось, что Лукашенко врет и об отцовстве. Согласно результатам генетической экспертизы, Тимур Ефременков никак не связан с маленькой Настей.

Однако на этом история не завершилась. Оказалось, что Валерия не настоящая мать ребенка. Малышку родила ее сестра-близнец. На чистую воду девушек вывели эксперты программы "На самом деле". Валерия Лукашенко пыталась отомстить избраннику за предательство.