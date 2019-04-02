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Общество

Как Навальный поставил крест на своем политическом будущем

Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com
Блогер Алексей Навальный и его верная соратница, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь погрязли во лжи и тщеславии. В погоне за сенсациями, которые в будущем могли бы стать очередным громким "расследованием", парочка прибегает к самым грязным и циничным методам. 
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Зачастую Навальный и Соболь действуют чужими руками, обещая взамен щедро вознаградить исполнителя своих "проделок". Так произошло, например, с работницей предприятия социального питания "Московский школьник" Натальей Шиловой. Когда ее сын заболел кишечной инфекцией – женщину тут же заприметили "борцы за справедливость" Навальный и Соболь.

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Как известно, они вот уже несколько месяцев ведут кампанию против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и его предприятия "Конкорд". Работающая в сфере питания москвичка отлично "вписалась" в рамки этой информационной войны. Позднее Шилова призналась в том, что сделала это ради денег. Женщина рассказала, что юрист так называемого ФБК обратилась к ней в соцсети, чтобы узнать о работе на московском предприятии социального питания. Взамен ей обещали неплохо заплатить и помочь с лечением ребенка.

Сенсации Навальный и Соболь так и не дождались: рассказ Шиловой о мелких нарушениях в "Московском школьнике", владельцем которого они почему-то "сделали" Пригожина, показался им не дотягивающим по уровню до "великих расследований" так называемого "Фонда борьбы с коррупцией". Тогда блогеры решили описать все ужасы, якобы происходящие на комбинатах, самостоятельно. Шиловой выдали готовый текст, содержание которого сильно разнилось с действительностью.

"Там было настолько противоположно тому, что я рассказывала: было много домыслов, различных неточностей", – призналась она.

Героиня "расследования" также вспомнила, как во время съемок сам Навальный подходил к ней и рассказывал, дружелюбно хлопая по плечу, что в 2024 году он "станет президентом, а его штаб получит министерские должности". 


Вознаграждение за откровенное интервью Шиловой обещали отдать, как только "выбьют деньги" из мэра Москвы Собянина и бизнесмена Пригожина, никак не связанного с "Московским школьником". С этой целью Навальный и Соболь даже встречались с последним в Петербурге. Но там "заработать" не вышло – шантажистов просто послали.

Прекратить информационную кампанию против "Конкорда" так называемый Фонд борьбы с коррупцией обещал за взятку – 300 миллионов рублей. На сие предложение предприниматель ответил категоричным "нет". 

Жажда денег, присущая Алексею Навальному, ни для кого не секрет. За свои "высосанные из пальца" и приправленные фейками "расследования" он постоянно требует вознаграждений. Так, после недавней истории с арестом экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, блогер заявил, что задержание якобы произошло именно из-за его обличительного материала двухлетней давности.

Алексей Навальный, который пытался баллотироваться в президенты, и постоянно твердящий о "прекрасной России будущего", еще не заслужил всенародной любви и вселенской славы. Однако в последнее время не перестает жаловаться на агентов Кремля, якобы повсюду преследующих его.

Уставший от "назойливых папарацци" Навальный называет тех, кто снимает его на камеру "дебилоидами" и "дегенератами". С какой целью он это делает – непонятно. Известно лишь то, что несколько человек уже стали жертвами травли в Сети и за ее пределами после "неудачного знакомства" с блогером.

Одному из парней разбили машину, другого люди Навального пытались ударить, третьему вовсе угрожали физической расправой. Алексею Навальному, который все еще рассчитывает на продолжение своей политической карьеры и “порабощение России в 2024 году”, следует помнить, что за травлю и угрозы в российском уголовном кодексе предусмотрена отдельная статья. 

2 апреля 2019, 20:05

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