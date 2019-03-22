Навальный пригрозил задающему вопросы москвичу
В отношении москвича, запечатлевшего блогера Алексея Навального в одном из столичных кафе, развернулась травля, пишет ФАН. Сообщается, что в адрес мужчины сыплются оскорбления с фейковых аккаунтов в соцсетях, поэтому он был вынужден заблокировать личные данные.
Как отмечает ФАН, сложившаяся ситуация показалась москвичу странной. С его слов, он решил узнать, чем таким заняты "носители демократии", что их нельзя снимать. Поэтому, отметил молодой человек, он периодически бывает у штаба Навального.
По имеющимся данным, мужчина пришел в офисный центр, где работает блогер и спросил у Навального, какого его мнение о происходящих событиях. "А борец за свободу ответил мне, что, если я продолжу "задавать тупые вопросы" – получу по голове", – цитирует молодого москвича ФАН.
В доказательство СМИ ссылаются на появившееся в Сети видео. Человек, очень похожий на Алексея Навального, действительно обращается к собеседнику за кадром и говорит, что если тот будет задавать "тупые вопросы", то "получит по башке".
Мужчина, отмечают журналисты, высмеял "оппозиционеров", которые готовы критиковать действующую власть, но себя при этом считают неприкосновенными, а критику в свой адрес не терпят.
Сообщается, что об инциденте рассказал сам молодой человек. Произошедшее, судя по всему, произвело на него глубокое впечатление. "Вот такая вот у нас оппозиция, так она понимает свободу", – цитирует москвича ФАН.
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