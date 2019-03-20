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Общество

Кто ходит на пикеты против "Конкорда"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Протестующие против компании "Конкорд" активисты не знают, с какой целью стоят с плакатами, и отгоняют прохожих, которые задают много, по их мнению, вопросов.
прочитано 200 раз

Пикеты против компании "Конкорд", организованные соратницей блогера Алексея Навального Любовью Соболь, проходят возле трех московских школ, пишет Федеральное агентство новостей. Активисты держат плакаты с обвинениями в адрес поставщика питания. При этом, как оказалось, не могут ответить на простой вопрос прохожих о том, какое отношение "Конкорд" имеет к заболеваниям детей в Москве.

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Это подтверждается видеозаписью, на которой москвич общается с одной из пикетчиц. Женщина держит плакат "Мы за здоровое питание без "Конкорда". При этом о деятельности компании она знает лишь то, что это поставщик еды в московские школы.

Во время диалога со стороны слышны реплики некоего мужчины, который советует женщине не отвечать на вопросы. Снимающего он называет провокатором, спрашивает, сколько ему заплатили, и предлагает уйти: "Иди отсюда, дружище!"

Автор ролика поясняет, что хотел рассказать о проблеме в своем блоге, но его удивила неосведомленность демонстрантов. Если бы это были реальные родители школьников, то наверняка смогли бы в подробностях описать свои претензии. После увиденного можно предположить, что в пикете принимают участие подставные лица.

Ранее в СМИ сообщалось, что блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь требовали у руководителя "Конкорда" Евгения Пригожина деньги в обмен на прекращение травли поставщиков питания. Бизнесмен отказался, после чего нападки на его компанию усилились.

20 марта 2019, 20:43

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