Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
Пикеты против компании "Конкорд", организованные соратницей блогера Алексея Навального Любовью Соболь, проходят возле трех московских школ, пишет Федеральное агентство новостей. Активисты держат плакаты с обвинениями в адрес поставщика питания. При этом, как оказалось, не могут ответить на простой вопрос прохожих о том, какое отношение "Конкорд" имеет к заболеваниям детей в Москве.
Это подтверждается видеозаписью, на которой
москвич общается с одной из пикетчиц. Женщина держит плакат "Мы за здоровое
питание без "Конкорда". При этом о деятельности компании она знает лишь то, что
это поставщик еды в московские школы.
Во время диалога со стороны слышны реплики некоего мужчины, который советует женщине не отвечать на вопросы. Снимающего он называет провокатором, спрашивает, сколько ему заплатили, и предлагает уйти: "Иди отсюда, дружище!"
Автор ролика поясняет, что хотел рассказать о проблеме в своем блоге, но его удивила неосведомленность демонстрантов. Если бы это были реальные родители школьников, то наверняка смогли бы в подробностях описать свои претензии. После увиденного можно предположить, что в пикете принимают участие подставные лица.
Ранее в СМИ сообщалось, что блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь требовали у руководителя "Конкорда" Евгения Пригожина деньги в обмен на прекращение травли поставщиков питания. Бизнесмен отказался, после чего нападки на его компанию усилились.
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