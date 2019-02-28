Пригожин прокомментировал попытки шантажа со стороны Навального

Бизнесмен подтвердил, что встреча действительно имела место. Он рассказал, что именно хотел от него московский блогер. По словам Пригожина, Навальный пытался вымогать у него 300 млн рублей на проведение муниципальной кампании ФБК в Петербурге.

"Он сообщил, что "его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена". А значит, мне следует понять, что я должен ему заплатить или против меня будет развернута большая медиакампания, и что на обдумывание его предложения у меня есть максимум две недели", – цитирует Пригожина "Ридус".



По истечении двух недель в Северную столицу нагрянула юрист ФБК Любовь Соболь, чтобы получить от бизнесмена окончательный ответ. На вокзале ее встречал один из сотрудников Пригожина, рассказал бизнесмен.

Встреча проходила в два этапа, пишет издание. Сперва Пригожин и Соболь пообщались в здании "Имидж-студии Дениса Осипова" на Невском проспекте. По словам бизнесмена, "возможности поговорить на серьезные вопросы не было". Они перенесли разговор в более удобное место. В итоге беседа состоялась в вегетарианском кафе "Лаор" в Прачечном переулке, куда Соболь приехала по дороге на другую встречу.

В ходе разговора девушка настаивала на том, чтобы Евгений Пригожин выплатил её начальнику Навальному оговоренные 300 миллионов. Бизнесмен ответил категорическим отказом.

Журналисты "Ридуса" поинтересовались, почему он не подал в прокуратуру заявление о попытке шантажа со стороны Навального. Пригожин ответил просто:

"Во-первых, я не вижу серьезных перспектив для уголовного преследования согласно законодательству РФ. Во-вторых, есть хорошая русская поговорка: "Не тронь говно, оно и не завоняет". Это говно давно расковырено и скоро выветрится".

В ФБК продолжают всячески уклоняться от комментариев ситуации. Хотя в сети уже имеются все необходимые доказательства: подробная схема передвижений Пригожина и Соболь по городу в тот день, а также фотоснимки, на которых они запечатлены возле одних и тех же зданий, сделанные с небольшим интервалом. Помимо этого, факт встречи подтвердил и владелец кафе "Лаор" Дмитрий Чепковский, отмечали журналисты.

Изначально "деловое предложение" Алексея Навального звучало следующим образом: "Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать". Бизнесмен предпочел не жертвовать ничем и в категоричной форме отказал блогеру. После этого ФБК с удвоенной энергией продолжил травлю компании "Конкорд" и попытки дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях Москвы.