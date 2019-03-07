Обнародована жалоба сына жертвы "Новичка" Путину
Молодой человек сообщил Владимиру Путину, что его семья до сих пор живет с болью из-за смерти Дон Стерджесс. При этом он заявил, что британская полиция возлагает ответственность за происшествие "как минимум" на двух россиян.
Судя по всему, 20-летний британец отчаялся найти виновных. Хоуп заявил, что обратился лично к российскому президенту, так как не чувствует поддержки от властей Великобритании, передает Sunday Mirror.
"…Но, похоже, их защищает ваше государство. Я прошу вас как человека: разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводу убийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает", – говорится в письме Владимиру Путину.
Как сообщила российская дипмиссия, сыну жертвы отравления направили копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа". Кроме того, Хоупа пригласили на беседу с послом нашей страны в лондонской резиденции.
The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 марта 2019 г.
В свою очередь британский посол Лори Бристоу заявил, что у Лондона есть некие интересы, выходящие за рамки сотрудничества между правительствами России и Британии, сообщает "Царьград". По его словам, Лондон хочет улучшать взаимоотношения с Москвой, "несмотря на инцидент в Солсбери".
"Нам по-прежнему необходим диалог с правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной безопасности", – цитирует Бристоу "Вечерняя Москва". Он добавил, что международное сообщество единогласно заявляет, что атака в Солсбери пересекла красную черту.
Напомним, в декабре 2018 года второй пострадавший от "Новичка" в Эймсбери Чарльз Роули сообщил о своем плохом самочувствии и возможной скорой смерти. Он и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками "Новичка" в Эймсбери в июне. Женщина подумала, что это духи, и брызнула на себя. Она погибла.
Ранее, в марте прошлого года, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия возложила ответственность за произошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает.
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