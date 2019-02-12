Сделано важное заявление по делу пропавших Скрипалей

Москва не оставляет попыток вывести британские власти на чистую воду в деле отравленных и бесследно пропавших Скрипалей. Со дня инцидента в Солсбери прошел почти год, а бывшего полковника ГРУ с тех пор так никто и не видел.

С очередным заявлением по делу Скрипалей выступил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Дипломат сказал, что Москва будет требовать официальный доклад Лондона по расследованию инцидента в Солсбери.

"Прошел почти год, так называемое следствие ведется, мы не получили ни доступа к российским гражданам Скрипалям, мы ждем официального доклада по расследованию, поскольку в отношении России были выдвинуты очень серьезные обвинения и эти обвинения нужно чем-то подкреплять", – сказал Яковенко.

Британские власти до сих пор хранят молчание по этому делу. Единственное, что они смогли сделать, так это обвинить Россию в отравлении Скрипалей. Сейчас многие эксперты сомневаются, что это преступление было на самом деле. При этом Лондон продолжает делать странные заявления о том, что вся информация об инциденте в Солсбери есть в открытом доступе.

Не иначе, Лондон имеет в виду регулярно пополняемый журналистами список "обвиняемых" по делу Скрипалей. В нем уже есть таинственный газ советского происхождения "Новичок", дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой из России, кот Скрипалей и поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.





Глава российского МИД Сергей Лавров обращал внимание на тот факт, что дело Скрипалей рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Со Смоленской площади в Форин-офис отправлены около 60 дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию и самим пострадавшим российским гражданам. Предлагал МИД и правовую помощь, и делал предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

Британская пресса тем временем продолжает удивлять все новыми фейками, якобы имеющими отношение к расследованию Скотланд-Ярда. Буквально на днях влиятельная газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, написала, что Скрипалей отравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов.





С ними был некто Сергей Федотов. Он не полетел в Москву вместе со своими подельниками, а остался в Великобритании еще на несколько дней. Где Федотов сейчас – никому не известно, зато в информационное пространство вброшена очередная утка.

Даже без серьезного анализа видно, что в этой версии много несостыковок. Например, почему британские спецслужбы распространили видео только с двумя отравителями Скрипалей – Петровым и Бошировым. Где во время их прогулок по Солсбери был гражданин Федотов и почему он бесследно исчез вместе с пострадавшими Скрипалями?

Но, на эти неудобные вопросы в Туманном Альбионе традиционно не отвечают, там могут только обвинять Россию в причастности к преступлению, которого, на самом деле, вероятно, и не было.

Напомним, что граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же обвинила в преступлении Россию. Через несколько месяцев Скотланд-Ярд показал видеокадры с двумя россиянам – Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их назвали сотрудниками ГРУ и обвинили в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".