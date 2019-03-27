Казус на встрече Путина со спортсменами (видео)
Владимир Путин приехал в гости к спортсменам в Олимпийский центр синхронного плавания, расположенный на территории спортивно-развлекательного квартала "Парк Легенд" в Москве. Гордые победители Универсиады выстроились в полукруг на довольно почтительном расстоянии от президента, пишет "Царьград". Глава государства предложил молодым людям подойти поближе и сделал замечание сотруднику своей службы безопасности, который помешал атлетам.
"Подвинься! Здоровый какой, здоровей спортсменов", – с улыбкой заметил Путин. Сотрудник службы безопасности отошел подальше.
Общаясь со спортсменами, Путин выразил надежду на то, что победители Универсиады покажут и в будущем высокие результаты. "Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления – блестяще выступили на Универсиаде, это, конечно, уникальный результат – почти половину всех медалей завоевали", – сказал президент.
«Подвинься - такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.
На прошедшей в начале марта зимней Универсиаде в Красноярске российская сборная заняла первое место, завоевав в общей сложности 112 медалей. Вторыми были спортсмены из Южной Кореи (14 наград), на третьем месте с 13-тью медалями – сборная Японии.
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