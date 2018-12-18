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Мужественный Путин сразил женщин наповал

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
В преддверии Нового года во всем мире как горячие пирожки расходятся календари с Владимиром Путиным. Особенно популярен российский президент в Японии.

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В Стране восходящего солнца настоящим бестселлером стали календари на 2019 год с фотографиями Владимира Путина. Британская The Guardian пишет, что повышенный спрос на них фиксируется также в Европе и США. Большинство покупателей – женщины, и это очевидно.

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Кстати, в Японии Путин затмил даже местных знаменитостей, а все потому, что, как пишет газета, календари с российским президентом пропитаны тестостероном.

В прошлом году похожий ажиотаж наблюдался в Британии: там раскупили все календари с изображением Владимира Путина, охотящегося в лесу. Покупателей привлекли брутальность и стиль жизни российского президента.

Чем больше западные СМИ демонизируют Путина, тем более популярным он становится у западных же читателей, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

"По сути, из Путина делают плохого парня, а они чрезвычайно популярны в мире. Поэтому и разбирают календари с Владимиром Владимировичем как горячие пирожки", – сказал Манукян в интервью Dni.Ru.

По мнению эксперта, над Меркель с Трампом чаще всего смеются, да и Юнкер с Макроном дают немало поводов для подтрунивания. Кто же захочет покупать календари с такими персонажами. В этом плане у Путина словно броня, он не дает ни единого повода для усмешек, сказал аналитик.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Стоит отметить, что Владимир Путин не боится совершать отчаянные поступки. 18 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. До Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств.

Знакомство Владимира Путина с военной авиатехникой продолжилось в 2005 году во время пятичасового полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран". Летал Владимир Путин и на дельтаплане. В 2012 году президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению стерхов на Ямале. За штурвалом мотодельтаплана Путин играл роль вожака птичьей стаи.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Общался президент и дикими животными. В оренбургской степи он приманивал лошадей Пржевальского ведром с овсом, в Приамурье общался с тиграми, а в Хакассии со снежными барсами.

Летом 2015 года президент России погрузился на дно Черного моря к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. На голландском батискафе C-Explorer, Путин в компании двух человек отправился ко дну моря, погружение заняло около 40 минут.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимира Путина частенько можно заметить с клюшкой на льду, президент активно занимается и другими видами спорта, благодаря чему находится в отличной физической форме. С детства Путин увлекался борьбой, он – мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2013 году президент стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Также глава государства катается на горных лыжах.

Успех Путина как политика и одного из мировых лидеров не раз подтверждали обычные люди и высокие продажи календарей с его фотографиями – далеко не единственное доказательство. Другое дело, что политические лидеры, а по сути – конкуренты российского президента на мировой арене создают его негативный образ в своих странах. Но, как говорится, сердце не обманешь – людям в мире Путин по-прежнему интересен, а его популярность растет несмотря на политические катаклизмы.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Автор: Александр Комаров18 декабря 2018, 06:33
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