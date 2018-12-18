Мужественный Путин сразил женщин наповал

В преддверии Нового года во всем мире как горячие пирожки расходятся календари с Владимиром Путиным. Особенно популярен российский президент в Японии.

В Стране восходящего солнца настоящим бестселлером стали календари на 2019 год с фотографиями Владимира Путина. Британская The Guardian пишет, что повышенный спрос на них фиксируется также в Европе и США. Большинство покупателей – женщины, и это очевидно.

Кстати, в Японии Путин затмил даже местных знаменитостей, а все потому, что, как пишет газета, календари с российским президентом пропитаны тестостероном.

В прошлом году похожий ажиотаж наблюдался в Британии: там раскупили все календари с изображением Владимира Путина, охотящегося в лесу. Покупателей привлекли брутальность и стиль жизни российского президента.

Чем больше западные СМИ демонизируют Путина, тем более популярным он становится у западных же читателей, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.





"По сути, из Путина делают плохого парня, а они чрезвычайно популярны в мире. Поэтому и разбирают календари с Владимиром Владимировичем как горячие пирожки", – сказал Манукян в интервью Dni.Ru.

По мнению эксперта, над Меркель с Трампом чаще всего смеются, да и Юнкер с Макроном дают немало поводов для подтрунивания. Кто же захочет покупать календари с такими персонажами. В этом плане у Путина словно броня, он не дает ни единого повода для усмешек, сказал аналитик.





Стоит отметить, что Владимир Путин не боится совершать отчаянные поступки. 18 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. До Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств.

Знакомство Владимира Путина с военной авиатехникой продолжилось в 2005 году во время пятичасового полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран". Летал Владимир Путин и на дельтаплане. В 2012 году президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению стерхов на Ямале. За штурвалом мотодельтаплана Путин играл роль вожака птичьей стаи.





Общался президент и дикими животными. В оренбургской степи он приманивал лошадей Пржевальского ведром с овсом, в Приамурье общался с тиграми, а в Хакассии со снежными барсами.

Летом 2015 года президент России погрузился на дно Черного моря к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. На голландском батискафе C-Explorer, Путин в компании двух человек отправился ко дну моря, погружение заняло около 40 минут.





Владимира Путина частенько можно заметить с клюшкой на льду, президент активно занимается и другими видами спорта, благодаря чему находится в отличной физической форме. С детства Путин увлекался борьбой, он – мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2013 году президент стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Также глава государства катается на горных лыжах.

Успех Путина как политика и одного из мировых лидеров не раз подтверждали обычные люди и высокие продажи календарей с его фотографиями – далеко не единственное доказательство. Другое дело, что политические лидеры, а по сути – конкуренты российского президента на мировой арене создают его негативный образ в своих странах. Но, как говорится, сердце не обманешь – людям в мире Путин по-прежнему интересен, а его популярность растет несмотря на политические катаклизмы.



