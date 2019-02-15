Путин получил травму на тренировке (видео)
Занятия дзю-до поднимают настроение президенту России. Кроме того, признается Владимир Путин, спорт помогает ему смотреть на мир без розовых очков.
Хорошего настроения Путину не смогла испортить небольшая неприятность. Во время спарринг-тренировки президента с чемпионом Бесланом Мудрановым российский лидер повредил палец на правой руке. Травма оказалась несерьезной: помог обычный пластырь, и тренировка продолжилась.
Владимир Путин встретился с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе в сочинском спортивном центре "Юг Спорт". Путин пришел на тренировку после переговоров с лидерами Ирана и Турции. Сойдя с татами, российский лидер пообщался с журналистами.
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