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Общество

Дети взбесили Настю Рыбку

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
"Секс-тренер" Анастасия Вашукевич, скандально известная под псевдонимом Настя Рыбка, взорвалась после вопроса журналиста о ее детях. По мнению будущей правозащитницы, судьба ее сына никого не должна волновать.
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12-летнего Юру Анастасия Вашукевич бросила в родной Белоруссии. У Насти Рыбки, по ее словам, есть более важная "миссия" - преподавание на секс-тренингах, чем она и занялась в далеком Таиланде. Власти страны деятельность Насти не одобрили, в результате Вашукевич оказалась за решеткой.

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После освобождения из тайской тюрьмы Настя Рыбка устроила гастроли – бегает по пресс-конференциям и раздает интервью. Вашукевич заявляет, что готова ответить на самые провокационные вопросы. Однако оказалось, что из этого правила есть исключения.

Журналисты спросили Настю Рыбку о брошенном сыне. Как пояснили позже представители СМИ, вопрос был не праздным: ведь Вашукевич заявила о намерении заняться правозащитной деятельностью. А тут впору от нее защищать детей. И Настя не сдержала эмоций.

"Мои дети, простите, никого не должны *** (нецензурный аналог слова "волновать". – Прим. ред). Они никакого отношения к моей личности, к моему образу не имеют. Давайте сюда притянем детей, давайте сделаем им хорошую жизнь, хотите?" – приводит слова Насти Рыбки Life.ru.

Представителей СМИ Настя Рыбка назвала непорядочными людьми. Она усомнилась в том, что присутствовавшие на пресс-конференции после такого смогут называть себя журналистами.

Настя Рыбка ранее заявляла, что у нее трое детей – все от разных мужчин, и младшая дочь якобы живет в Америке. Однако позже выяснилось, что у нее один сын. А двух дочерей Настя Рыбка выдумала.

Автор: Андрей Евлампиев1 марта 2019, 14:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

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