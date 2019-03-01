Дети взбесили Настю Рыбку
12-летнего Юру Анастасия Вашукевич бросила в родной Белоруссии. У Насти Рыбки, по ее словам, есть более важная "миссия" - преподавание на секс-тренингах, чем она и занялась в далеком Таиланде. Власти страны деятельность Насти не одобрили, в результате Вашукевич оказалась за решеткой.
После освобождения из тайской тюрьмы Настя Рыбка устроила гастроли – бегает по пресс-конференциям и раздает интервью. Вашукевич заявляет, что готова ответить на самые провокационные вопросы. Однако оказалось, что из этого правила есть исключения.
Журналисты спросили Настю Рыбку о брошенном сыне. Как пояснили позже представители СМИ, вопрос был не праздным: ведь Вашукевич заявила о намерении заняться правозащитной деятельностью. А тут впору от нее защищать детей. И Настя не сдержала эмоций.
"Мои дети, простите, никого не должны *** (нецензурный аналог слова "волновать". – Прим. ред). Они никакого отношения к моей личности, к моему образу не имеют. Давайте сюда притянем детей, давайте сделаем им хорошую жизнь, хотите?" – приводит слова Насти Рыбки Life.ru.
Представителей СМИ Настя Рыбка назвала непорядочными людьми. Она усомнилась в том, что присутствовавшие на пресс-конференции после такого смогут называть себя журналистами.
Настя Рыбка ранее заявляла, что у нее трое детей – все от разных мужчин, и младшая дочь якобы живет в Америке. Однако позже выяснилось, что у нее один сын. А двух дочерей Настя Рыбка выдумала.
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