Лукашенко на взводе из-за грязного секс-скандала
Анастасия была задержана 17 января в аэропорту "Шереметьево" после депортации из Таиланда. Вашукевич обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко дал поручение Министерству иностранных дел заняться вопросом немедленного освобождения девушки, пишет НСН.
"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", – цитирует Наталью "Комсомольская правда". Пресс-секретарь добавила, что поручение Александра Лукашенко уже приняли к исполнению в ведомстве.
В то же время представитель посольства Белоруссии в России
отметил, что сама обвиняемая пока не обращалась к ним за помощью. "Анастасия
Вашукевич пока не обращалась за консульской поддержкой", – передает слова
собеседника РИА Новости.
Напомним, Настя Рыбка приобрела скандальную известность после выхода книги "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха". В романе она поделилась интимными подробностями отношений с предпринимателем Олегом Дерипаской.
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