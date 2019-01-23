Лукашенко на взводе из-за грязного секс-скандала

Президент Белоруссии всерьез обеспокоен новостью о задержании гражданки республики Анастасии Вашукевич, известной по псевдониму Настя Рыбка. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Анастасия была задержана 17 января в аэропорту "Шереметьево" после депортации из Таиланда. Вашукевич обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко дал поручение Министерству иностранных дел заняться вопросом немедленного освобождения девушки, пишет НСН.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", – цитирует Наталью "Комсомольская правда". Пресс-секретарь добавила, что поручение Александра Лукашенко уже приняли к исполнению в ведомстве.

В то же время представитель посольства Белоруссии в России отметил, что сама обвиняемая пока не обращалась к ним за помощью. "Анастасия Вашукевич пока не обращалась за консульской поддержкой", – передает слова собеседника РИА Новости.



Напомним, Настя Рыбка приобрела скандальную известность после выхода книги "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха". В романе она поделилась интимными подробностями отношений с предпринимателем Олегом Дерипаской.