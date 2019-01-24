Эскортница Рыбка трогательно обратилась к Лукашенко
Вашукевич рассказала, что не смогла посетить пресс-конференцию с журналистами из-за болезни. Она попросила дать ей немного времени на восстановление. "Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы. Дайте мне хотя бы пару дней прийти в себя. Я действительно очень плохо себя чувствую", – поделилась девушка.
В ролике Настя Рыбка также поблагодарила своего адвоката Дмитрия Зарицинского и журналистов за поддержку. Ученица Алекса Лесли обратилась и к лидеру Белоруссии. "Спасибо президенту моей любимой страны за то, что он оказывал помощь", – отметила она.
Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко заявила, что глава страны всерьез обеспокоен новостью о задержании гражданки республики. Лидер дал поручение Министерству иностранных дел заняться вопросом немедленного освобождения девушки.
А.Лукашенко@Lukashenko_AG : Белоруссия всегда будет с Россиейhttp://t.co/LJfowyPyib pic.twitter.com/HHnDJuYazz— Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) 29 апреля 2015 г.
В минувший вторник, 22 января, Настю Рыбку отпустили из изолятора временного содержания под обязательство о явке. Адвокат Вашукевич сообщил, что в освобождении не принимали участия белорусские дипломаты. Зацаринский добавил, что Анастасия пока не планирует возвращаться на родину.
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