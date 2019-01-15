Эскортнице Насте Рыбке вынесли приговор

Алекс Лесли и Настя Рыбка, обвиняемые по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными. Суд города Паттайя приговорил их к условным срокам заключения, пишет RT.
Теперь принимаются меры по депортации осужденных в Россию и Белоруссию. Напомним, что Лесли и Рыбка, а также и остальные фигуранты были арестованы в феврале 2018 года.
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