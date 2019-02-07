Вооруженные до зубов украинцы устроили стрельбу у Крымского моста
В Азовском море, в непосредственной близости от Керченского пролива, прошли учения Госпогранслужбы Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники отрабатывали уничтожение вражеского десантного судна.
Для учений рядом с Крымским мостом украинцы сосредоточили суда морской охраны, катера, авиацию и береговые артиллерийские батареи. В маневрах принимал участие генерал-лейтенант Сергей Наев. Он командует операцией ВСУ в Донбассе.
Впрочем, в опубликованном пресс-службой видео учения выглядят довольно жалко. Не спасает даже эпичная музыка. Корабли украинских ВМС, которые впору называть потешной флотилией, маневрируют и несколько раз стреляют по предполагаемому противнику. Показано также развертывание артиллерии на берегу.
Ранее в Верховной раде выступили с призывом уничтожить Крымский мост. Для этого Украина должна сотрудничать с членами террористического бандподполья на Кавказе, полагают в Киеве.
Варианты уничтожения Крымского моста на Украине рассматривают разные. Одни горячие головы предлагают подорвать переправу, другие выступают за артиллерийский удар, третьи – за атаку с использованием авиации.
Автомобильная переправа Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железнодорожную часть. Первые поезда с полуострова на "большую землю" отправятся в конце этого года.
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