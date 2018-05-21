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Политика

Путин обломал готового бомбить Крымский мост Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK press/most. life
Недавно открытый Крымский мост по-прежнему не дает покоя Украине и ее западным кураторам. То националисты в Незалежной грозятся устроить на нем диверсию, то в американской прессе на полном серьезе призывают Киев начать ракетную атаку на объект. Так что агрессивных действий со стороны наших "партнеров" исключать нельзя. Как и чем Россия будет защищать мост в случае необходимости?
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"Крымский мост – это вопиющее оскорбление сути Украины как государства", – заявил вскоре после его открытия журналист влиятельного американского издания The Washington Examiner Том Роган. Колумнист без тени смущения призвал бьющийся в истерике Киев решить проблему радикально - просто уничтожить путепровод.

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Окончание строительства, заявлял автор, позволит Москве "завладеть территорией Украины физически и психологически". Что конкретно имел в виду Роган он объяснить не потрудился, зато тут же выдал свой рецепт спасения Незалежной от "российских оккупантов". Киев, заявил журналист, должен нанести воздушные удары по Крымскому мосту. Ну или сделать так, чтобы Москва не имела возможности его использовать.

Далее последовали конкретные рекомендации от "гения военной стратегии и тактики". Американец предложил своим украинским друзьям нанести удар по определенной точке на путепроводе, что позволит снизить количество жертв, но при этом вывести его из эксплуатации. В Киеве, кстати говоря, идею поприветствовали. Что, впрочем, вполне объяснимо: адекватность - явно не конек нынешней украинской власти.

Позже Роган написал в Сети, что "замечательно поговорил" с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Журналист заявил, что тот пообещал ему поддержку Киева. Вряд ли другие представители современной политической элиты Незалежной как-то иначе отнеслись к призывам американца. Это касается и президента Украины Петра Порошенко, который, как известно, готов дружить хоть с чертом лысым, главное – против России.

Павел Климкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

Своих сорвиголов, предлагающих радикальные решения, в Незалежной, преисполненной милитаристского угара вперемешку с лютой ненавистью к России, вполне хватает. Так, еще до открытия моста о возможности атаки на него говорил бывший заместитель начальника Генштаба страны Игорь Романенко. Он отметил, что путепровод уязвим для авиации, ракет морского и наземного базирования. Неизвестно, вдохновлялся ли Роган спичем господина Романенко, но мыслят оба в одинаковом направлении. Есть мнение, что у гениев мысли сходятся. У дураков, говорят, тоже.

Впрочем, даже если Киев и решится атаковать Крымский мост, то вряд ли он использует для этих целей собственные вооруженные силы. Зачем, если в достаточном количестве есть пушечное мясо из всевозможных националистических организаций? За время Незалежности мозги им промыли как следует, воспитали какую-то звериную ненависть и злобу к России. Многие из них сейчас воюют в Донбассе, не моргнув глазом убивают мирных граждан и утюжат жилые районы из артиллерии. Получат приказ атаковать мост – пойдут исполнять. Возможно, даже с улыбкой на лице. Против "российской агрессии" же, за незалежность, "ридну неньку", против "оккупации" и так далее.

О возможности диверсий украинские националисты говорили неоднократно. Одним из последних на этом поприще отметился глава радикалов из "Добровольческого движения ОУН (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.)" Николай Коханивский. Тот грозился устроить провокацию в день открытия моста. К счастью, обошлось. Или националист такой храбрый лишь на словах, или наши спецслужбы сработали хорошо. Во всяком случае, президент России Владимир Путин прибыл 15 мая на объект, пообщался со строителями, сказал "Поехали!" и сел в оранжевый КамАЗ. Мост открыт. А на Украине еще несколько дней многочисленные потоки желчи от журналистов, политиков, да и, чего греха таить, от самих украинцев.

Какие бы громкие заявления не звучали из-за океана или с противоположной стороны от Перекопа, на Крымский мост, кажется, и правда "мышь не проскочит". По словам главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, обстановка в районе объекта находится под полным контролем силовиков. А раз так, то военные, спецслужбы и правоохранительные органы готовы пресечь любые возможные диверсии. А чем будут пресекать? Вариантов здесь великое множество и на самые разные случаи.

Система обороны Крымского моста имеет несколько составляющих: воздушное-космическое, сухопутное, морское и подводное. С космических высот за районом Керченского пролива пристально наблюдает спутник "Космос-К". В небе над полуостровом несут дежурство авиационные группы Черноморского флота и Южного военного округа.

Фото: wikipedia.org

На суше мост по обеим сторонам охраняют части Южного военного округа. Помимо прочего, на дежурстве стоит зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", предназначенная для уничтожения ракет противника и защиты важнейших объектов инфраструктуры. Можно быть уверенным, что комплекс не пропустит ни баллистические, ни крылатые ракеты. Защиту от ударов с воздуха обеспечивает мосту и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он предназначен для обороны объектов военного и промышленного назначения от самолетов и вертолетов, а также высокоточных крылатых ракет. В случае, если Киев или стоящие за ним силы решат провести атаку на мост с моря, то их встретит береговой ракетный комплекс бастион. Его задача – уничтожение надводных кораблей и даже авианосных групп.

Пушки и ракеты – это, конечно, хорошо, но не менее важен постоянный мониторинг и всесторонний контроль за ситуаций. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Для этих целей действуют загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух", а также система предупреждения о ракетном нападении "Воронеж".

На море Крымский мост готовы защитить корабли Черноморского флота. Для отражения диверсий очень удобны малые ракетные корабли типа "Штиль". Кроме того, в Керчи создается специальная морская бригада Росгвардии. На ее вооружении будет противодиверсионный катер типа "Грачонок".

Есть чем ответить вероятному противнику и под водой. Система контроля акватории "Плавник" вычисляет приближающийся объект и за 300 метров включает систему оповещения – это предупреждение, что необходимо покинуть запретную зону. В случае, если диверсант приближается и достигает расстояния 100 метров от моста, комплекс включает настолько мощный звуковой сигнал, что тот не выдерживает и уплывает обратно.

Таким образом, Крымский мост в настоящий момент является прекрасно защищенным объектом как с воздуха, так и с суши и моря. Возможно, что на Украине или на Западе найдутся те, кто захочет попробовать нашу оборону на зуб. Вот только последствия столь опрометчивого шага для нападающих будут самые негативные.

Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялось во вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президент России Владимир Путин. Глава государства также пообщался со строителями и всеми, кто участвовал в реализации проекта.

Пассажирское движение по мосту было запущено 16 мая. Только за час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались в обоих направлениях. Мост стал самым протяженным в нашей стране – его длина составляет около 19 километров.

Автор: Иван Поляков21 мая 2018, 21:42
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