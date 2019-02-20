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Как Госдума будет работать над посланием президента

Фото: duma.gov.ru
Совет Госдумы обсудил предстоящую работу над реализацией послания президента Федеральному собранию. Документу дадут оценку в регионах и рассмотрят на Совете законодателей.

Продолжение: В "ЕР" оценили предложения президента о государственной поддержке семьи
прочитано 357 раз

Как сказал спикер Думы Вячеслав Володин, это важно, поскольку многие темы, затронутые в обращении президента к Федеральному обранию, относятся к вопросам совместного ведения, и тут важно учесть предложения регионов.

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Сюжеты Послание президента

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Для ускорения выполнения поручений президента решено создать рабочую группу, которая системно займется выработкой предложений по подготовке законопроектов, сообщил Володин. Активная работа будет вестись с регионами: необходимо настроить обратную связь с депутатами на местах.

Также, по словам спикера, будет проделана оперативная работа с правительством и экспертным сообществом. Многие вопросы, затронутые в послании касаются периода с 1 января 2019 года и по ним требуются законодательные решения. "Затягивать просто-напросто нельзя", – сказал спикер Думы.

Послание носит многопрофильный характер – это вопросы образования, здравоохранения, социальной поддержки, указал Володин. Но в приоритете – оказание поддержки наименее защищенным категориям граждан: пенсионерам и многодетным семьям. "Предстоит большая работа, и нам необходимо ее выполнить качественно как можно быстрее", – подвел итог глава нижней палаты парламента.

Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Ранее, сразу же после выступления президента, Вячеслав Володин сказал, что главное в послании – решение проблем конкретного человека. Спикер подчеркнул, что запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, президент услышал.

Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил о повышении пенсий, выправлении демографической ситуации, о проблемах здравоохранения. В частности, президент сообщил, что на лечение онкологических заболеваний из бюджета будет выделен триллион рублей.

Фото: www.globallookpress.com

Автор: Александр Комаров20 февраля 2019, 19:10

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