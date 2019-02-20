Как Госдума будет работать над посланием президента

Совет Госдумы обсудил предстоящую работу над реализацией послания президента Федеральному собранию. Документу дадут оценку в регионах и рассмотрят на Совете законодателей.

Как сказал спикер Думы Вячеслав Володин, это важно, поскольку многие темы, затронутые в обращении президента к Федеральному обранию, относятся к вопросам совместного ведения, и тут важно учесть предложения регионов.

Для ускорения выполнения поручений президента решено создать рабочую группу, которая системно займется выработкой предложений по подготовке законопроектов, сообщил Володин. Активная работа будет вестись с регионами: необходимо настроить обратную связь с депутатами на местах.

Также, по словам спикера, будет проделана оперативная работа с правительством и экспертным сообществом. Многие вопросы, затронутые в послании касаются периода с 1 января 2019 года и по ним требуются законодательные решения. "Затягивать просто-напросто нельзя", – сказал спикер Думы.

Послание носит многопрофильный характер – это вопросы образования, здравоохранения, социальной поддержки, указал Володин. Но в приоритете – оказание поддержки наименее защищенным категориям граждан: пенсионерам и многодетным семьям. "Предстоит большая работа, и нам необходимо ее выполнить качественно как можно быстрее", – подвел итог глава нижней палаты парламента.





Ранее, сразу же после выступления президента, Вячеслав Володин сказал, что главное в послании – решение проблем конкретного человека. Спикер подчеркнул, что запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, президент услышал.

Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил о повышении пенсий, выправлении демографической ситуации, о проблемах здравоохранения. В частности, президент сообщил, что на лечение онкологических заболеваний из бюджета будет выделен триллион рублей.



