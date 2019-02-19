Госдума разберется с фейковыми новостями в СМИ

Депутаты запросят у СМИ информацию о появлении материалов, где говорится о рассмотрении нижней палатой несуществующего законопроекта. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о недостоверных публикациях, в которых сообщалось, что депутаты обсуждают инициативу о запрете покупать автомобиль при отсутствии гаража или парковочного места.



Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в ходе пленарного заседания во вторник, 19 февраля, вновь подтвердил, что такого законопроекта в нижней палате нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у коллег, возможно ли запросить у СМИ сведения об источниках информации, не соответствующей действительности. Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин ответил, что депутаты готовы провести расследование и обратиться с запросом к тем средствам массовой информации, которые это опубликовали.

По словам Володина, складывается впечатление, что некоторые СМИ выдумывают законодательные инициативы в надежде на ажиотаж и увеличение количества просмотров. Подобную практику председатель нижней палаты назвал несправедливой.

"Если у нас есть такие герои, которые обсуждают эти инициативы, пусть идет ссылка на этих героев, на их позицию публичную, они ее будут отстаивать.

А если это все придумано, тогда это фейк", – подчеркнул Володин.

Подобная дезинформация создает напряжение и портит настроение граждан, сказал председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы напомнил о европейском законодательстве, в частности, Франции, где установлена ответственность за распространение лживой информации. Также Володин отметил, что соответствующий законопроект находится на обсуждении депутатов.





Спикер поручил комитету по информационной политике узнать об учредителях СМИ, распространяющего недостоверную информацию, пригласить представителей ресурса в Госдуму. "У СМИ должны быть ответственность, потому что информация, которую они публикуют, должна быть проверена", – заключил Володин.

Напомним, на днях в прессе появились сообщения о том, что депутаты обсуждают запрет на покупку автомобиля теми, кто не имеет собственного или арендованного гаража или места на парковке. В публикациях была ссылка на некий источник в Госдуме.



В конце января депутаты приняли в первом чтении законопроект об ответственности за распространение недостоверной информации в Сети. Поводом для разработки этого законопроекта послужили, в том числе, события в Кемерове, когда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в интернете стали появляться фейковые сообщения о сотнях погибших.

