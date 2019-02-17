Депутат Думы призвал ввести ответственность за фейк-ньюс

За распространение фейковых новостей необходимо ввести ответственность, а саму недостоверную информацию нужно незамедлительно удалять из Сети. Такое заявление сделал депутат Госдумы, представляющий "Единую Россию", Андрей Альшевских после распространения в прессе новости о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запрета на покупку автомобилей гражданам, не имеющим парковочного места.

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