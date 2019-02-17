Депутат Думы призвал ввести ответственность за фейк-ньюс
Парламентарий назвал проблему с парковкой автомобилей достаточно серьезной, но такой радикальный метод, по его мнению – не выход из ситуации. "Даже если бы какая-то подобная инициатива поступила в Госдуму, совершенно точно она не была бы поддержана, – сказал Альшевских.
Появившуюся в СМИ информацию он назвал типичными фейковыми новостями, призванных вызвать беспокойство и даже панику в обществе. За это надо наказывать, а сами фейки – удалять.
"Возможно, стоит наделить полномочиями контролирующие органы для того, чтобы они оперативно реагировали на подобные новости, которые негативно могут повлиять на состояние общества", – заявил депутат и описал механизм действий в таких ситуациях:
Правоохранительные органы должны найти тех, кто распространяет эту новость, а Роскомнадзор – заблокировать. Все это нужно делать быстро, оперативно.
О том, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку автомобилей для граждан, не имеющим гаража или парковочного места, сообщило накануне, 16 февраля, интернет-издание Ura.ru. Его анонимный источник в нижней палате парламента рассказал об этой идеи, которую якобы уже поддержали в Союзе пешеходов и Всероссийском обществе автомобилистов.
Инициатива о введении запрета якобы поступила из регионов, где проблема парковочных мест стоит особо остро. Сторонники нововведения ссылались на опыт других стран и, в частности, Японии.
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