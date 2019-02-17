В Госдуме призвали ужесточить наказание за фейковые новости

В Госдуме призвали к ужесточению наказания за фейковые новости. С таким предложением выступил депутат Сергей Вострецов после появления в СМИ информации о том, что в нижней палате парламента обсуждают введение запрета на покупку автомобилей гражданам, не имеющим гаража.

Парламентарий считает, что наказание за распространение подобной недостоверной информации нужно ужесточать вплоть до уголовной ответственности. "Нужно ужесточать наказание за подобные такие утки, потому что через такие шутки происходит раскачивание общества. Я считаю, что должна быть серьезная ответственность за такие вещи", – приводит слова Вострецова РИА Новости.

Депутат полагает, что наказание для шутников, распространяющих фейки, должно быть таким, чтобы человек десять раз подумал, прежде чем шутить с обществом.

Другой парламентарий, первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей. Подобные сообщения не имеют никакого отношения к реальному положению вещей.

Мы должны более ответственно подходить к тому, как распространяется информация, и проверять источники ее происхождения.

Инициатива об ограничении продажи автомобилей людям, не имеющим гаража или парковочного места, которая появилась в СМИ, не рассматривалась в Госдуме и подобные новости являются типичным примером работы "фабрики фейков",так высказался на эту тему первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

"Госдума таких предложений не рассматривала. Но новость уже живет своей жизнью, и она очень похожа на фейкньюс. Государство вкладывает огромные бюджетные средства в поддержку отечественного автопрома, и вдруг запретить покупать машины? С точки зрения здравого смысла, логики – это бред", – сказал парламентарий.

В ряде СМИ появилась информация о том, что в Государственной Думе якобы идет обсуждение инициативы, предполагающей запрет для россиян покупать автомобиль, если у них нет гаража или машино-места. Правда ли это? Отвечаем на сайте:https://t.co/babtOX99tk — Государственная Дума (@dumagovru) 17 февраля 2019 г.

О том, что в Думе обсуждается запрет на покупку автомобилей для граждан, не имеющим гаража или парковочного места, сообщило накануне, 16 февраля, издание Ura.ru. Некий его источник на Охотном Ряду рассказал об этой идеи, которую якобы даже поддержали в Союзе пешеходов и Всероссийском общество автомобилистов.

Сообщалось, что инициатива поступила из регионов, где проблема парковочных мест стоит особо остро. Сторонники этого нововведения ссылались на опыт других стран и, в частности, Японии.