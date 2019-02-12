"Приятная вещь": Ахеджакова удивила высказыванием по делу о педофилии
Судебный процесс над Дмитриевым проходит в Петрозаводске. Актриса заявила, что благодаря делу об организации "Мемориал" узнал весь мир. Ахеджакова удивила своим высказыванием, назвав это "приятной вещью".
Знаменитость отметила, что данное дело кладет тень на всю страну. "Но есть одна приятная вещь в этом... Я не знаю, можно ли употреблять слово "пиар", но по отношению к "Мемориалу" это огромную известность приобрело", — цитирует Ахеджакову "Царьград" со ссылкой на "Интерфакс".
Также Ахеджакова подчеркнула, что лично с Дмитриевым не знакома. Об этом деле она узнала благодаря писательнице Людмиле Улицкой, которая ранее бывала на заседаниях суда по делу историка. Официально актриса приехала в Петрозаводск со спектаклем "Мой внук Вениамин".
Напомним, в апреле 2018 года суд оправдал 62-летнего Юрия Дмитриева по статье о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Его признали лишь в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Мужчина был приговорен к 2,5 года лишения свободы.
В июне дело решили пересмотреть. Позднее в отношении лидера карельского "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о педофилии.
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей
Поклонники оставили гневные комментарии
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех