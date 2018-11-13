Веселой Ахеджаковой досталось за неуместные смешки

В Мещанском суде Москвы продолжаются слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии". Актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова пришли на одно из заседаний, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег.



Артистки ожидали начала процесса вместе с фигурантами дела. Когда в зал начали пускать слушателей, их пригласили отдельно. Серебренников появился перед судьей в кофте, которую затем снял, и все зрители увидели надпись на его футболке "Русь, что ты хочешь от меня?".

Ранее режиссер отвечал только на вопросы своего адвоката, теперь же его допрашивали сторона обвинения и судья. В какой-то момент в зале произошел диалог, который вызвал улыбку у некоторых присутствующих.

"Решение о приобретении рояля Вы принимали?" – спросил судья у Серебренникова. На этот вопрос был дан утвердительный ответ. "Как Вы его принимали?" – продолжил вершитель закона. Обвиняемый попросил его уточнить вопрос. "В присутствии других людей? Как это происходило?" – настаивал судья. "Я сказал: "Ура! Давайте купим рояль!" – "Кому?" – "Всем". После этой реплики в зале раздались тихие смешки Ахеджаковой, за что актрисе было сделано замечание.

Как утверждает следствие, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей. Такую сумму выделили "Седьмой студии" для развития и популяризации современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные обвиняемые помещены под домашний арест.

В поддержку режиссера и его коллег высказались многие деятели культуры, среди которых можно назвать телеведущего Андрея Малахова, режиссеров Федора Бондарчука и Алексея Учителя, актеров Константина Райкина и Данилу Козловского, актрис Лию Ахеджакову и Чулпан Хаматову и гендиректора Большого театра Владимира Урина.