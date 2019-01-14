"Мракобесие!": Ахеджакова вышла из себя из-за подлой выходки
Актриса не боится открыто высказывать свое мнение. На борьбу с несправедливостью она выходит ради людей, которые сами обращаются к ней за помощью. Ахеджакова отметила, что в России много артистов, готовых защитить "преследуемых властью".
"Это Юлия Ауг, Леша Серебренников, Миша Ефремов, Макаревич, Шевчук. Много. Но есть еще очень много таких людей среди моих друзей. Вот Володя Еремин – он такой же, как я", – пояснила Лия Ахеджакова.
По мнению артистки, телевидение является источником "лжи и фальсификаций", потому что там работают "необразованные, неумные, продажные люди". Она считает, что в современной России встречается "много советизма".
"Вот это стукачество. Вот эти доносы. То, что произошло сейчас с Сокуровым, когда один из директоров его фонда написал на него донос. Доносы пишут охотно. Эта совковая традиция, которая тянется оттуда, из истории", - передает ее слова "Московский комсомолец".
Тем не менее Лия Ахеджакова верит, что молодым людям удастся изменить ситуацию в стране к лучшему. Многие из них принимают участие в оппозиционных митингах.
"Я знаю молодых, не трусливых, не связанных какой-то памятью и традицией, людей, умеющих думать, говорить, знающих языки. Они уже люди мира. И хочется, чтобы они подхватили то, что сейчас опустилось ниже плинтуса, то, что исчезает с теми, кто ушел", – поделилась актриса. Она надеется, что "интеллектуалы и мыслители" заглушат "холуйство и мракобесие".
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