"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Понедельник 9 декабря
Лента новостей
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
10:39
"Впервые увидела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой
10:39
Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш
10:19
Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток
10:10
В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер
10:02
Украинцы послали Зеленского далеко и надолго
09:58
"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста
09:56
Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку
09:28
В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием
09:20
"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому
09:19
В результате взрыва под Москвой пострадали люди
09:18
Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым
09:09
Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк
09:09
В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019
09:01
Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала
08:49
Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"
08:22
Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость
08:14
Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова
08:13
Петросян женился на молодой любовнице
06:04
Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение
04:38
"Это бомба!": Брежнева удивила экспериментами с внешностью
02:29
"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку
00:56
Американские снайперы? На Майдане против Зеленского заметили странных людей
00:11
"Очень завораживает": Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций
22:35
"Я очень люблю его и мы счастливы вместе": подопечная Меладзе об их отношениях
20:17
Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Карауловой
18:14
Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
17:50
Хирург предостерегает Семенович о возможных осложнениях
17:35
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
17:31
Пугачева рассказала о постыдном занятии в детстве
16:45
"Вернется на рынок": Собчак поставила крест на браке Лопыревой и Булатова
16:20
"Что за детский сад?": ворочающая языком Бузова вызвала оторопь
15:46
"Продукт ужасного толстого монстра Фадеева": Серябкиной дали смачную оплеуху
15:32
Сын Валерии показал изуродованное лицо после страшной аварии
15:22
Кудрявцева и Лазарев снова вместе
14:43
"Уже слишком": 67-летняя Аллегрова вывалила большую грудь
14:14
Отравившегося "Кротом" Алибасова настигла смерть
13:35
"Угомонитесь!": Королева взорвалась после попойки 17-летнего сына
13:27
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
12:50
"Опять перебрала лишнего": Волочкову в нелепом виде подняли на смех
12:39
"Я бы женился!": Семенович опьянила россиян шикарными формами
12:29
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
12:25
Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде
12:00
"Убивают!": у Темниковой серьезные проблемы со здоровьем
11:41
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
10:59
"Заложница обстоятельств": Басков вступился за оскандалившуюся Ротару
10:36
Косторная уничтожила сдавшую Загитову
10:06
"Мои мечты разрушились": Пугачева сделала сенсационное заявление
09:39
Умерла звезда сериала "Друзья"
06:34
Окровавленного Тимати разорвали на куски из-за опасного зверя рядом с сыном
03:09
Обделил сына: экс-жена Булдакова не согласна с завещанием
00:19
"Полина оскорбилась": Сюткин высказался о дерзкой выходке участника шоу "Голос"
22:04
"Одинаковые или нет?": дочь Виторгана показала голую грудь во всей красе
20:17
Ирина Шейк показала публике нового любовника
18:00
В Москве пьяный стритрейсер насмерть сбил трех человек
17:37
"Мне нужен совет": Ургант обратился к Медведеву по вопросу обрезания (Видео)
17:13
В аэропорту Внуково пассажир перенес клиническую смерть
16:30
Собчак и рядом не стояла: голая Дарья Мороз возбудила народ
15:55
Новые неприятности: дочь Успенской получила травму ножом
15:13
Отрезало ногу: в Москве поезд сбил пенсионерку
14:31
"Не жилец": всплыли касающиеся Лукашенко тревожные вести
14:02
Леонтьев в скромном костюме поведал со сцены об ограблении
13:23
Чемпионка Трусова с треском провалилась
12:55
Изголодавшуюся по сексу певицу Глюкозу закидали камнями
12:45
Пышная грудь дочери Крутого заставила россиян биться в экстазе
12:10
Прилюдные ласки Пугачевой и Галкина взбудоражили сеть
11:34
Билан проболтался о постыдном занятии и убежал
10:55
"Молоко не приходит": Решетова сообщила страшную новость
10:43
Не спавшая всю ночь Кудрявцева чудом спаслась от происшествия
10:37
Полину Гагарину жестко унизили в эфире шоу "Голос"
10:09
Эрнст о Пугачевой: Придется ее снять в ближайшее время
08:37
"Мужчина возраста Джигарханяна": сенсационные данные о новом любовнике Цымбалюк-Романовской
06:23
Стало известно о свадьбе Екатерины Варнавы
04:02
Нелестно отозвавшемуся о россиянах солисту "Ногу свело!" влепили звонкую пощечину
02:19
Любовницу Ди Каприо заподозрили в беременности
00:13
51-летняя Стриженова блеснула в шикарном наряде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Пышная грудь дочери Крутого заставила россиян биться в экстазе
Изголодавшуюся по сексу певицу Глюкозу закидали камнями
Чемпионка Трусова с треском провалилась
Общество

"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха

«Рэдиссон Ройал» Года Нисанова и Зараха Илиева
Яхты ледового класса на Москве-реке: Флотилия "Рэдиссон Ройал" столичных бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева открыла десятую зимнюю навигацию 
прочитано 236 раз

Примерно 2,5 миллиона человек составил общий объем пассажиропотока – таков итог 10-летней непрерывной навигации по Москве-реке Флотилии "Рэдиссон Ройал". Открывая юбилейный зимний сезон, судоходная компания холдинга "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева разрушает стереотипы и создает новые форматы в индустрии отдыха, туризма и пассажирского транспорта.

ПО ТЕМЕ

Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев решают транспортные проблемы Москвы

Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в "Барвиха Лакшери Вилладж"

Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе

Порт приписки "Киевская площадь"

Курсируя 7 дней в неделю и 365 дней в году, яхты Флотилии могли бы совершить 40 кругосветных путешествий, если суммировать протяженность всех рейсов вдоль московских берегов.

В 2009 году первые белоснежные яхты появились на причале около гостиницы "Украина". Полностью реновированная и переименованная тогда в "Рэдиссон Ройал" высотка с видом на набережную Москвы-реки вошла в актив группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Необычное расположение грандиозного сооружения и близость речного причала подтолкнули владельцев к идее создать для гостей гостиницы новый формат проведения досуга – речные прогулки на борту белоснежных яхт.

Не многие отели могут похвастаться, что у них есть своя Флотилия. Пять яхт премиум-класса и пять супер-яхт, вместимостью до 200 пассажиров каждая, десять прогулочных "речных кабриолетов" на 44 человека Флотилии "Рэдиссон Ройал" до неузнаваемости изменили облик реки. Суда Флотилии только в прошлом году прокатили по реке более 600 тысячам москвичей и гостей столицы, около трети которых – туристы из-за рубежа.

Лед не преграда для "Рэдиссон Ройал"

Еще 10 лет назад казалось невероятным, что скованная льдом река может стать судоходной. В середине ноября задраивали городские шлюзы, и река замирала до весны, застывая в гранитных берегах. Владельцы "Рэдиссон Ройал" Год Нисанов и Зарах Илиев, убедившись в популярности речных прогулок летом, разработали новый смелый проект – круглогодичные речные круизы.

Для осуществления этой задачи потребовалось построить новые суда ледового класса. Теперь уникальные яхты "Рэдиссон Ройал" с укрепленным корпусом и килем бороздят просторы Москвы-реки, имея возможность курсировать и зимой по битому льду толщиной до 20 см. За окном мороз, заснеженный Кремль, русская сказка, а внутри – тепло, уют, вкусная еда, шампанское и праздник. Особенным спросом пользуются яхты "Рэдиссон Ройал" в Новогодние праздники и Рождество. В прошлом году 200 тысяч человек получили незабываемые впечатления от зимней речной прогулки.

По большой реке к большим перспективам

Малое судоходство по Москве-реке всегда было предметом дискуссий в рамках развития городской инфраструктуры столицы. Устаревший тихоходный транспорт, прокатные фирмы-однодневки, нехватка финансирования – с годами все это свело на нет некогда популярный и любимый москвичами вид развлечения и городского транспорта.

Речное судоходство издавна было сферой деятельности российского купечества и аристократии, а Москва-река – главной артерией, соединяющей столицу с великой Волгой.

Флотилия "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева произвела революцию в российском речном судоходстве, сделав возможными круглогодичные пассажирские перевозки и обновив московский флот. Компания совершила беспрецедентный шаг к усилению роли речного судоходства в системе общественного транспорта города. В 2019 году был запущен проект "Цветочная Флотилия" – речные трамвайчики, которые останавливаются на 8 причалах. В теории, можно пользоваться ими как транспортом – правда, только летом, а оплатить поездку можно с помощью транспортной карты "Тройка", что экономит время и средства пассажиров.

На красной "Гвоздике" по Москве-реке

Цветочная Флотилия с десятью речными "кабриолетами", курсирующими в составе "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева, названы именами цветов и уже полюбились туристам и гидам в качестве удобной площадки для проведения экскурсий и прогулок вдоль исторических набережных Москвы. За два-три часа круиза пассажиры знакомятся с основными достопримечательностями столицы. Самостоятельным туристам предоставляются аудиогиды с рассказом о Москве на шести языках: русском, французском, английском, немецком, испанском и китайском.

На борт одного такого тихоходного судна может подняться туристическая группа до 44 человек. "Орхидея", "Гвоздика", "Роза", "Лаванда", "Подсолнух", "Незабудка, "Тюльпан", "Василек", "Фуксия", "Астра" оборудованы современной системой навигации и управления судном. На каждом из них установлены системы кондиционирования и климат-контроля, особенной фишкой является телескопическая прозрачная крыша, которая выдвигается во время дождя и складывается в солнечную погоду. Продумана и система безопасности: каждое судно в обязательном порядке оснащено средствами защиты на воде, спасательными жилетами. Перед речной прогулкой пассажиры проходят инструктаж о поведении на воде.

"Ах, белый теплоход!"

Белоснежные яхты "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева, предназначенные для круизов, предлагают весь калейдоскоп впечатлений на Москве-реке: гастрономические круизы, театральные и поэтические рейсы, спецрейсы, посвященные праздникам, корпоративы, семейные торжества, бизнес мероприятия. Маршрут предполагает потрясающие виды на небоскребы Москва-Сити, высотки Radisson Collection (новое название гостиницы "Украины") и Московский университет, Храм Христа Спасителя и Храм Василия Блаженного, Воробьевы горы, Зарядье, Большой каменный мост и Кремль.

"Рэдиссон Ройал" как путеводная звезда

Совершив прорыв в сфере туризма, Флотилия "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева внесла неоценимый вклад в развитие инфраструктуры города, получила признание на международной арене. Вот неполный список ее наград:

  • победитель профессионального конкурса российской туриндустрии "Путеводная звезда" в номинации "Транспортные предприятия"; 
  • дважды лауреат престижной туристической премии World Travel Awards 2013 и 2015 годов;
  •  дважды лауреат премии Business Traveller Awards 2017 и 2018 годов;
  •  премия Prime Traveller Awards в номинации "Лучший городской маршрут" 2019 года;
  •  премия Russian Business Travel & MICE Award в номинации "Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий" 2019 года.

Флотилия "Рэдиссон Ройал" является частью холдинга "Киевская площадь" под руководством Года Нисанова и Зараха Илиева. Являясь лидером российского рынка коммерческой недвижимости, "Киевская площадь" занимает 74-ю строчку в рейтинге крупнейших частных компаний Forbes Russia.

В портфеле ее активов – спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", мебельный торговый комплекс "Гранд", отели Radisson Collection Hotel, Moscow и "Radisson Славянская", гастрономический квартал "ДЕПО Лесная", агрокластер "ФУД СИТИ" и многие другие. Общая площадь коммерческой недвижимости ГК "Киевская площадь" составляет около 3,75 миллиона квадратных метров. В холдинге около 26 тысяч штатных сотрудников. По версии журнала Forbes Russia Год Нисанов и Зарах Илиев возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости.

9 декабря 2019, 14:27

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии

Наследнику артистки разорвало обе губы
Шоу-бизнес

Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно

Родственница певицы дала откровенное интервью
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Самые вкусные консервированные томаты
Шоу-бизнес

"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку

Музыкант пришел на торжество в компании самых близких

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Косторная уничтожила сдавшую Загитову
Чемпионка Трусова с треском провалилась
"Мама, не хочу, помогите": бывшая супруга хоккеиста Зайцева взмолилась о помощи
Американцы лишились дара речи от доставшего посреди матча паяльник Овечкина (видео)

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru