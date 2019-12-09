Яхты ледового класса на Москве-реке: Флотилия "Рэдиссон Ройал" столичных бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева открыла десятую зимнюю навигацию



Примерно 2,5 миллиона человек составил общий объем пассажиропотока – таков итог 10-летней непрерывной навигации по Москве-реке Флотилии "Рэдиссон Ройал". Открывая юбилейный зимний сезон, судоходная компания холдинга "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева разрушает стереотипы и создает новые форматы в индустрии отдыха, туризма и пассажирского транспорта.

Порт приписки "Киевская площадь"

Курсируя 7 дней в неделю и 365 дней в году, яхты Флотилии могли бы совершить 40 кругосветных путешествий, если суммировать протяженность всех рейсов вдоль московских берегов.

В 2009 году первые белоснежные яхты появились на причале около гостиницы "Украина". Полностью реновированная и переименованная тогда в "Рэдиссон Ройал" высотка с видом на набережную Москвы-реки вошла в актив группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Необычное расположение грандиозного сооружения и близость речного причала подтолкнули владельцев к идее создать для гостей гостиницы новый формат проведения досуга – речные прогулки на борту белоснежных яхт.

Не многие отели могут похвастаться, что у них есть своя Флотилия. Пять яхт премиум-класса и пять супер-яхт, вместимостью до 200 пассажиров каждая, десять прогулочных "речных кабриолетов" на 44 человека Флотилии "Рэдиссон Ройал" до неузнаваемости изменили облик реки. Суда Флотилии только в прошлом году прокатили по реке более 600 тысячам москвичей и гостей столицы, около трети которых – туристы из-за рубежа.

Лед не преграда для "Рэдиссон Ройал"

Еще 10 лет назад казалось невероятным, что скованная льдом река может стать судоходной. В середине ноября задраивали городские шлюзы, и река замирала до весны, застывая в гранитных берегах. Владельцы "Рэдиссон Ройал" Год Нисанов и Зарах Илиев, убедившись в популярности речных прогулок летом, разработали новый смелый проект – круглогодичные речные круизы.

Для осуществления этой задачи потребовалось построить новые суда ледового класса. Теперь уникальные яхты "Рэдиссон Ройал" с укрепленным корпусом и килем бороздят просторы Москвы-реки, имея возможность курсировать и зимой по битому льду толщиной до 20 см. За окном мороз, заснеженный Кремль, русская сказка, а внутри – тепло, уют, вкусная еда, шампанское и праздник. Особенным спросом пользуются яхты "Рэдиссон Ройал" в Новогодние праздники и Рождество. В прошлом году 200 тысяч человек получили незабываемые впечатления от зимней речной прогулки.

По большой реке к большим перспективам

Малое судоходство по Москве-реке всегда было предметом дискуссий в рамках развития городской инфраструктуры столицы. Устаревший тихоходный транспорт, прокатные фирмы-однодневки, нехватка финансирования – с годами все это свело на нет некогда популярный и любимый москвичами вид развлечения и городского транспорта.

Речное судоходство издавна было сферой деятельности российского купечества и аристократии, а Москва-река – главной артерией, соединяющей столицу с великой Волгой.

Флотилия "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева произвела революцию в российском речном судоходстве, сделав возможными круглогодичные пассажирские перевозки и обновив московский флот. Компания совершила беспрецедентный шаг к усилению роли речного судоходства в системе общественного транспорта города. В 2019 году был запущен проект "Цветочная Флотилия" – речные трамвайчики, которые останавливаются на 8 причалах. В теории, можно пользоваться ими как транспортом – правда, только летом, а оплатить поездку можно с помощью транспортной карты "Тройка", что экономит время и средства пассажиров.

На красной "Гвоздике" по Москве-реке

Цветочная Флотилия с десятью речными "кабриолетами", курсирующими в составе "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева, названы именами цветов и уже полюбились туристам и гидам в качестве удобной площадки для проведения экскурсий и прогулок вдоль исторических набережных Москвы. За два-три часа круиза пассажиры знакомятся с основными достопримечательностями столицы. Самостоятельным туристам предоставляются аудиогиды с рассказом о Москве на шести языках: русском, французском, английском, немецком, испанском и китайском.

На борт одного такого тихоходного судна может подняться туристическая группа до 44 человек. "Орхидея", "Гвоздика", "Роза", "Лаванда", "Подсолнух", "Незабудка, "Тюльпан", "Василек", "Фуксия", "Астра" оборудованы современной системой навигации и управления судном. На каждом из них установлены системы кондиционирования и климат-контроля, особенной фишкой является телескопическая прозрачная крыша, которая выдвигается во время дождя и складывается в солнечную погоду. Продумана и система безопасности: каждое судно в обязательном порядке оснащено средствами защиты на воде, спасательными жилетами. Перед речной прогулкой пассажиры проходят инструктаж о поведении на воде.

"Ах, белый теплоход!"

Белоснежные яхты "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева, предназначенные для круизов, предлагают весь калейдоскоп впечатлений на Москве-реке: гастрономические круизы, театральные и поэтические рейсы, спецрейсы, посвященные праздникам, корпоративы, семейные торжества, бизнес мероприятия. Маршрут предполагает потрясающие виды на небоскребы Москва-Сити, высотки Radisson Collection (новое название гостиницы "Украины") и Московский университет, Храм Христа Спасителя и Храм Василия Блаженного, Воробьевы горы, Зарядье, Большой каменный мост и Кремль.

"Рэдиссон Ройал" как путеводная звезда

Совершив прорыв в сфере туризма, Флотилия "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева внесла неоценимый вклад в развитие инфраструктуры города, получила признание на международной арене. Вот неполный список ее наград:

победитель профессионального конкурса российской туриндустрии "Путеводная звезда" в номинации "Транспортные предприятия";

дважды лауреат престижной туристической премии World Travel Awards 2013 и 2015 годов;

дважды лауреат премии Business Traveller Awards 2017 и 2018 годов;

премия Prime Traveller Awards в номинации "Лучший городской маршрут" 2019 года;

премия Russian Business Travel & MICE Award в номинации "Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий" 2019 года.



Флотилия "Рэдиссон Ройал" является частью холдинга "Киевская площадь" под руководством Года Нисанова и Зараха Илиева. Являясь лидером российского рынка коммерческой недвижимости, "Киевская площадь" занимает 74-ю строчку в рейтинге крупнейших частных компаний Forbes Russia.

В портфеле ее активов – спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", мебельный торговый комплекс "Гранд", отели Radisson Collection Hotel, Moscow и "Radisson Славянская", гастрономический квартал "ДЕПО Лесная", агрокластер "ФУД СИТИ" и многие другие. Общая площадь коммерческой недвижимости ГК "Киевская площадь" составляет около 3,75 миллиона квадратных метров. В холдинге около 26 тысяч штатных сотрудников. По версии журнала Forbes Russia Год Нисанов и Зарах Илиев возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости.