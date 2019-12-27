Украина вздрогнет: шокирующее предсказание астрологов о судьбе Порошенко

Для Петра Порошенко наступает время перемен. В начале года у
политика будет достаточно поводов для стресса, но к весне ситуация
нормализуется, и он будет чувствовать себя уверенно на украинском политическом
поле. Об этом со ссылкой на прогнозы астрологов сообщает портал Politeka.net.
Однако в апреле звезды предсказывают Порошенко серьезные ошибки и поражения. "В то же время речь не идет о "посадках" экс-президента", – отмечают журналисты.
В целом наступающий год белой крысы станет для Порошенко одним из самых сложных. "Перспективы уголовной ответственности будут еще неоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – начале лета", – полагают астрологи.
Имя бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады, фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля. Впрочем, вызовы на допрос в Государственное бюро расследований он все равно игнорирует.
Ранее парламент отменил депутатскую неприкосновенность. Решение вступит в силу с января 2020 года. Правоохранители смогут доставить Порошенко на допрос принудительно. А пока оперативникам приходится обвивать пороги офиса партии экс-президента "Европейская солидарность".
Наведались правоохранители и в принадлежащий Порошенко спортивный клуб "Пятый элемент". В мужских и женских раздевалках их ждала неожиданная находка – работающие камеры видеонаблюдения.
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