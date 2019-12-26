Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили

Украинцы надеялись, что после прихода к власти Зеленского
Порошенко отправится за решетку. По всей видимости, президент решил не рубить с
плеча и дожимать своего предшественника постепенно.
На прошлой неделе в офисе партии Порошенко "Европейская солидарность" и принадлежащем ему спортивном клубе "Пятый элемент" прошли обыски. Теперь правоохранители пришли по души его близких соратников – экс-депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского бывшего главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.
Основанием для визита правоохранителей стало снятие с выборов летом 2019 года одного из кандидатов в депутаты по 169 округу в пользу Александра Грановского. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований. Впрочем, на официальных ресурсах ГБР соответствующей информации пока нет.
Уточняется, что заявление в правоохранительные органы подал депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий. Он обвиняет Грановского и Центризбирком в неправомерных действиях.
На прошлой неделе оперативники заглянули в офис партии Порошенко и принадлежащий ему спортклуб. Каково было удивление правоохранителей, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках работающие камеры видеонаблюдения.
Скандальную находку Порошенко не прокомментировал. Экс-президент мог использовать видеозаписи в качестве компромата. Не стоит исключать, что пикантными трансляциями политик скрашивал себе свободное время.
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