Предложение Поклонской выпить кофе с Ротару резко отклонили

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. По этому поводу высказался и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

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