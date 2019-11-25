Предложение Поклонской выпить кофе с Ротару резко отклонили

Экс-прокурор Крыма в своем телеграм-канале напомнила, что культура и искусство всегда объединяли людей. По ее мнению, и россияне, и украинцы устали от политиков, воспринимающих личное мнение как оскорбление. Она добавила, что одни запрещают участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", а другие придумывают "усталость" от "всеми любимых артистов".
По словам Натальи Поклонской, если кто-то не согласен с позицией артиста, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. "Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна", – заявила политик.
У Вадима Манукяна другое мнение по этому поводу. "Спасибо, конечно, Наталье Владимировне за предложение, но я, пожалуй, кофе с Софией Ротару пить не буду. Ее прошлогодний демарш в адрес России я еще не забыл", - прокомментировал слова Поклонской собеседник "Дни.ру".
Эксперт добавил, что в последнее время Наталья Поклонская его удивляет. "Зная ее лично, я, конечно, понимаю, почему она изменила тон своих высказываний. Это ее выбор. Главное – не переборщить с этим", – считает Манукян.
В заключение Манукян заверил, что на концерт с участием Софии Ротару 7 декабря не пойдет, и в новогодние праздники ее выступление по ТВ проигнорирует. "А Наталья Владимировна пусть с ней кофе пьет", - резюмировал эксперт.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!