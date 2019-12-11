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Общество

Рыдающие москвичи отдали Лужкову дань памяти

Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
10 декабря на 84-м году скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Жители столицы отдали экс-градоначальнику дань памяти.
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По одной из версий произошедшего, мужчина скончался в Мюнхене во время плановой операции на сердце. Изначально врачи прогнозировали успешный исход хирургического вмешательства, однако, как это часто бывает с пожилыми людьми, у Юрия Лужкова начались осложнения. Он так и не вышел из состояния медикаментозного наркоза.

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Юрий Михайлович Лужков

Юрий Михайлович Лужков экс-мэр Москвы

Многие сокрушаются о его кончине. Москвичи продолжают приносить к зданию городской мэрии цветы в память о почившем политике. Сотрудники ведомства установили специальный постамент с портретом Лужкова, перетянутым черной траурной лентой. Кроме того, перед самим изображением лежат книга с ручкой, где каждый может оставить свою часть воспоминаний.

Весь постамент практически усеян различными цветами, в основном преобладают белые и красные. Люди несут к мемориалу розы и гвоздики, оставляя их рядом с зажженными в алых стеклянных светильниках свечами. Некоторые не сдерживают эмоций и позволяют себе зарыдать, особенно те, кто лично знал ушедшего в мир иной бывшего градоначальника, сообщает Life.

Ранее заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, почему умер Юрий Лужков. По предварительным данным, он скончался из-за инфаркта. Серебрянский отметил, что, если эти данные правдивы, то шансов избежать смерти у экс-градоначальника не было. Кардиолог пояснил, у политика могла произойти тампонада сердца, которая является смертельной в 100% случаев.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 11 декабря 2019, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лужков вывел в свет похорошевшую Батурину

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
СРОЧНО! ПРОСИМ МОЛИТВ ЗА Р.Б. НАТАЛИЮ Кузьмину! В 12.15 ч. (по Москве) жидосудилище против неё! Позор мужикам и казакам!
ЕЁ ПОСАДЯТ В ТЮРЬМУ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ О МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ СИБИРИ ОТ КИТАЙСКИХ НЕОЯЗЫЧНИКОВ!
ХАБАБ ИМЕНИ ЛЮБАВИЧУСА ПООБЕЩАЛ УПРЯТАТЬ РУССКУЮ ПАТРИОТКУ В МОРДОВСКИЙ КАЗЕМАТ !

Обращение Натальи Кузьминой к Соотечественникам!

Дорогие друзья!!! Соотечественники!!!
10 декабря 2019 года у меня будет суд, на котором огласят приговор. Многие из вас помнят, что всё началось с марта месяца, когда на меня завели уголовное дело по 280 статье, части 2 - за экстремизм. За то, что выставляла на своей странице посты против жидомасонского ига и освещала события, которые происходят в Стране. Для тех, кто не в теме - сообщаю, что с марта месяца меня приглашали на допросы и уже прошло несколько судов.

Прошу ваших молитв о защите меня от всех враг видимых и невидимых! Очень нуждаюсь в ваших святых молитвах, особенно во время суда.

Если меня не отпустят, то моя исповедническая деятельность на этом закончится. Если же мне дадут исправительные работы или условку, то я буду работать и буду продолжать говорить до тех пор - пока я могу говорить. Все необходимые публикации вы найдете на моей страничке, листайте ее вниз и знакомьтесь. Трудилась ради Христа.

Страница ВК: Натальи КузьминоЙ

П.С.
ТЫ ЭТО ТАВО КУЗЬМИНИШНА ТОГО,
ДАВАЙ ТАМ НЕ БЕЗОБРАЗНИЧАЙ,
КИТАЙЦЫ И ПРИДУМАНЫ БОГОМ, ЧТОБЫ НАС ГРЕШНИКОВ УНИЧТОЖАТЬ.
Аминь
ПилигримГость
Ответить
Китайцы убили 13 русских детей сообщила Суперблогер

Наталья Кузьмина
вчера в 16:20
Действия
Со слов в видео : ,, По возможности передайте всем не покупать мандарины, особенно маленькие китайские. А для подстраховки не покупайте вообще никакие.
В Барнауле привезли мандарины во все детские больницы. За месяц умерло 13 детей.
У нас в Заринске умерло сегодня двое.
В детское отделение привезли ребенка с тяжелой формой гриппа.
Врач задала вопрос : ,, ВЫ МАНДАРИНОВ СЛУЧАЙНО НЕ ЕЛИ ? ,,
1

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