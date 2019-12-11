Рыдающие москвичи отдали Лужкову дань памяти

По одной из версий произошедшего, мужчина скончался в Мюнхене во время плановой операции на сердце. Изначально врачи прогнозировали успешный исход хирургического вмешательства, однако, как это часто бывает с пожилыми людьми, у Юрия Лужкова начались осложнения. Он так и не вышел из состояния медикаментозного наркоза.
Многие сокрушаются о его кончине. Москвичи продолжают приносить к зданию городской мэрии цветы в память о почившем политике. Сотрудники ведомства установили специальный постамент с портретом Лужкова, перетянутым черной траурной лентой. Кроме того, перед самим изображением лежат книга с ручкой, где каждый может оставить свою часть воспоминаний.
Весь постамент практически усеян различными цветами, в основном преобладают белые и красные. Люди несут к мемориалу розы и гвоздики, оставляя их рядом с зажженными в алых стеклянных светильниках свечами. Некоторые не сдерживают эмоций и позволяют себе зарыдать, особенно те, кто лично знал ушедшего в мир иной бывшего градоначальника, сообщает Life.
Ранее заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, почему умер Юрий Лужков. По предварительным данным, он скончался из-за инфаркта. Серебрянский отметил, что, если эти данные правдивы, то шансов избежать смерти у экс-градоначальника не было. Кардиолог пояснил, у политика могла произойти тампонада сердца, которая является смертельной в 100% случаев.
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