Вдова в шоке от внезапной смерти прооперированного Лужкова

Бывший московский градоначальник скончался утром 10 декабря в Мюнхене. В клинике университета "Гроссхадерн" ему проводили операцию на сердце. По какой причине потребовалось хирургическое вмешательство, родные и близкие Юрия Лужкова не сообщают.
По предварительным данным, все прошло успешно, однако позже начались осложнения. Как сообщает телеграмм-канал Baza, экс-мэр Москвы не смог выйти из наркоза. По словам источников в окружении Лужкова, на операцию в Германию он прилетел накануне вместе с Еленой Батуриной.
Вдова в шоке, поскольку врачи давали благоприятные прогнозы. Ее брат Виктор заявил, что печального итога ничто не предвещало. Еще 7 декабря он видел Лужкова в прекрасном настроении: тот улыбался и шутил. Перед вылетом в Мюнхен политик тоже чувствовал себя хорошо.
Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на окружение бывшего столичного градоначальника. В посольстве Германии подтвердили информацию.
По экс-мэру грустит вся страна. Телеведущая Ксения Собчак, редко игнорирующая важные информационные поводы, высказалась в "Телеграме": "Ушел старик Батурин... Эпоха!"
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