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Вдова в шоке от внезапной смерти прооперированного Лужкова

Юрий Лужков и Елена Батурина. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался, облетела весь российский интернет. Елена Батурина в шоковом состоянии. 

Продолжение: Данные разнятся: странные детали в смерти Юрия Лужкова
прочитано 3599 раз

Бывший московский градоначальник скончался утром 10 декабря в Мюнхене. В клинике университета "Гроссхадерн" ему проводили операцию на сердце. По какой причине потребовалось хирургическое вмешательство, родные и близкие Юрия Лужкова не сообщают.

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По предварительным данным, все прошло успешно, однако позже начались осложнения. Как сообщает телеграмм-канал Baza, экс-мэр Москвы не смог выйти из наркоза. По словам источников в окружении Лужкова, на операцию в Германию он прилетел накануне вместе с Еленой Батуриной.

Вдова в шоке, поскольку врачи давали благоприятные прогнозы. Ее брат Виктор заявил, что печального итога ничто не предвещало. Еще 7 декабря он видел Лужкова в прекрасном настроении: тот улыбался и шутил. Перед вылетом в Мюнхен политик тоже чувствовал себя хорошо.

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на окружение бывшего столичного градоначальника. В посольстве Германии подтвердили информацию.

По экс-мэру грустит вся страна. Телеведущая Ксения Собчак, редко игнорирующая важные информационные поводы, высказалась в "Телеграме": "Ушел старик Батурин... Эпоха!" 

Автор: 10 декабря 2019, 12:57
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
18 лет рулил Москвой, сделав немало хорошего и, пожалуй, столько же плохого. Возможно считал себя бессмертным. Однако в итоге улетел в беззвестность с отрицательным мнением сограждан. А жаль, мог бы и со светлой памятью покинуть этот мир. Не случилось...
TOMOC
Ответить
в шоке что не успела наследство переписать
Гость
Ответить
Жаль!!! А если бы делали операцию в России - был бы жив!!! У нас лучшие специалисты, заграница уже давно отдыхает.
Семён Собякин
Ответить
Наконец- то! Царь и покровитель ОПГ сконючился! Теперь за попу возьмут мужековидную воровку Батурину, которая обманула дольщиков на миллиарды. Горбача прихватил бы для веселухи.
Гость
Ответить
Может свинка Батурина окочурится?
Гость
Ответить
Смерть очень демократична... Все умрут: и богатые , и бедные...
1

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