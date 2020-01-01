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Юрий Михайлович Лужков

Юрий Михайлович Лужков экс-мэр Москвы

  • Дата рождения: 21 сентября 1936
  • Место рождения: г. Москва, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Елена Батурина
  • Дети: Михаил, Александр (от второго брака), Елена, Ольга (от брака с Батуриной)

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве, в семье рабочего-плотника. После окончания школы учился в Институте нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в 50-е в первом студенческом отряде осваивал целину в Казахстане. Занимал различные посты в Министерстве химической промышленности СССР, был депутатом Моссовета и Верховного Совета РСФСР.

В 1991 году стал председателем Мосгорисполкома, двумя годами позже назначен президентом Борисом Ельциным на пост мэра столицы. Впоследствии трижды избирался на эту должность - за него отдавали голоса не менее 70% горожан.

В 2001 году на учредительном съезде "Единой России" Юрий Лужков был избран сопредседателем высшего совета партии, с 2000-го - член Государственного совета России. Также был в составе Совета Федерации в период, когда верхняя палата парламента формировалась из руководителей регионов.

В сентябре 2010-го отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым. В формулировке указа "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы" говорилось, что он освобождается от должности "в связи с утратой доверия президента". В том же году экс-мэр стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. С 2012-го является членом совета директоров ОАО "Объединенная нефтяная компания".

В день 80-летия Лужкова, 21 сентября 2016 года, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Таким образом, бывший градоначальник стал полным кавалером этого ордена. Также Лужков является лауреатом Госпремий СССР и России.

За время его пребывания на посту мэра Москва значительно разрослась как важный экономический центр – были построены десятки километров дорог, проведена масштабная реконструкция МКАД, увеличилась общая торговая площадь города, выросли финансовые показатели во всех сферах. Московские пенсионеры получили "лужковскую" надбавку - доплату, благодаря которой их пенсии стали значительно выше прожиточного минимума.

При Лужкове были восстановлены Казанский собор и Иверские ворота в Кремле, реконструирован Гостиный двор, заново отстроен храм Христа Спасителя, началось возведение комплекса Москва-Сити. Одновременно со строительным бумом в столице стартовала программа по сносу ветхого жилья – "хрущевских пятиэтажек".

Нынешняя, третья жена Юрия Лужкова, Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией "Интеко". Сейчас продолжает заниматься бизнесом: управляет сетью отелей, является учредителем благотворительного фонда Be open. В 2010 году журналом Forbes Батурина была признана третьей богатейшей женщиной мира с состоянием в 2,9 миллиарда долларов.

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