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Юрий Михайлович Лужков

экс-мэр Москвы
Юрий Михайлович Лужков
  • Дата рождения: 21 сентября 1936
  • Место рождения: г. Москва, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Елена Батурина
  • Дети: Михаил, Александр (от второго брака), Елена, Ольга (от брака с Батуриной)

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве, в семье рабочего-плотника. После окончания школы учился в Институте нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в 50-е в первом студенческом отряде осваивал целину в Казахстане. Занимал различные посты в Министерстве химической промышленности СССР, был депутатом Моссовета и Верховного Совета РСФСР.

В 1991 году стал председателем Мосгорисполкома, двумя годами позже назначен президентом Борисом Ельциным на пост мэра столицы. Впоследствии трижды избирался на эту должность - за него отдавали голоса не менее 70% горожан.

В 2001 году на учредительном съезде "Единой России" Юрий Лужков был избран сопредседателем высшего совета партии, с 2000-го - член Государственного совета России. Также был в составе Совета Федерации в период, когда верхняя палата парламента формировалась из руководителей регионов.

В сентябре 2010-го отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым. В формулировке указа "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы" говорилось, что он освобождается от должности "в связи с утратой доверия президента". В том же году экс-мэр стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. С 2012-го является членом совета директоров ОАО "Объединенная нефтяная компания".

В день 80-летия Лужкова, 21 сентября 2016 года, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Таким образом, бывший градоначальник стал полным кавалером этого ордена. Также Лужков является лауреатом Госпремий СССР и России.

За время его пребывания на посту мэра Москва значительно разрослась как важный экономический центр – были построены десятки километров дорог, проведена масштабная реконструкция МКАД, увеличилась общая торговая площадь города, выросли финансовые показатели во всех сферах. Московские пенсионеры получили "лужковскую" надбавку - доплату, благодаря которой их пенсии стали значительно выше прожиточного минимума.

При Лужкове были восстановлены Казанский собор и Иверские ворота в Кремле, реконструирован Гостиный двор, заново отстроен храм Христа Спасителя, началось возведение комплекса Москва-Сити. Одновременно со строительным бумом в столице стартовала программа по сносу ветхого жилья – "хрущевских пятиэтажек".

Нынешняя, третья жена Юрия Лужкова, Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией "Интеко". Сейчас продолжает заниматься бизнесом: управляет сетью отелей, является учредителем благотворительного фонда Be open. В 2010 году журналом Forbes Батурина была признана третьей богатейшей женщиной мира с состоянием в 2,9 миллиарда долларов.

Вдову объявили в розыск после странной смерти Лужкова

Вдову объявили в розыск после странной смерти Лужкова
На бизнес-леди подал в суд финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата. При этом оповестить ее о необходимости явиться на заседание не удалось.  Бывшая супруга покойного экс-мэра Москвы – Елена Батурина – обвиняется в клевете.

Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова

Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова
Юрий Лужков сделал много на благо столицы, поэтому отпевал его лично Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в главном кафедральном соборе страны – Храме Христа Спасителя. На протяжении всех пяти часов, пока шла церемония прощания с бывшим мэром, у закрытого гроба сидела Елена Батурина – овдовевшая предпринимательница-миллионерша. Великий полководец Александр Македонский перед смертью оставил духовное завещание, в котором попросил на пути его к последнему пристанищу разбрасывать золото и серебро, а хоронить его так, чтобы из гроба были видны его руки.

В могилу с Лужковым зарыли 400 тысяч рублей

В могилу с Лужковым зарыли 400 тысяч рублей
Юрий Лужков и его жена Елена Батурина никогда не перебивались с воды на квас. Квартиры, пасеки, зарубежная недвижимость – всего этого было в избытке. Но, увы, на тот свет бывший мэр Москвы не смог взять ничего из сказочных богатств... Своим 18-летним трудом на благо Москвы и счастье москвичей Юрий Лужков, конечно, заслужил право на достойные похороны.

Без слез смотреть невозможно: могила Лужкова исчезла сразу после похорон

Без слез смотреть невозможно: могила Лужкова исчезла сразу после похорон
Отправленного президентом в отставку "в связи с утратой доверия" Юрия Лужкова похоронили с почестями на главной аллее самого престижного кладбища столицы. На черную от горя вдову бывшего мэра Москвы и одну из самых богатых женщин Европы Елену Батурину было тяжело смотреть. Уход столичного головы восприняли как личную потерю и многие москвичи. Новодевичье кладбище зимой принимает живых и мертвых посетителей до 17:00 мск.

В гробу видала: Пугачева наплевала на мертвого Лужкова

В гробу видала: Пугачева наплевала на мертвого Лужкова
На главной аллее элитного Новодевичьего кладбища Москвы похоронили Юрия Лужкова. Перед этим на протяжении нескольких часов горожане прощались с бывшим мэром столицы в Храме Христа Спасителя. Поблагодарить столичного градоначальника и поклониться ему пришло немало деятелей культуры.

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
Москва простилась с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Когда гроб с его телом опускали в могилу на Новодевичьем кладбище, стало известно еще об одной потере... Сафронов – человек в театральных кругах известный.

Звезды простились с Лужковым

Звезды простились с Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Российские знаменитости прибыли на траурное мероприятие. До часу дня люди продолжали приходить в храм.

Лужков умер после обеда с Сафроновым

Лужков перед смертью решился отведать меда Сафронова
Самый известный живописец страны Никас Сафронов был дружен с покойным Юрием Лужковым. О встречах с ним он рассказал "Дни.ру". Никас Сафронов сокрушается: мол, буквально пару месяцев назад они с Юрием Лужковым договорились увидеться после Нового года.

Путин простился с Лужковым в Москве (видео)

Путин простился с Лужковым в Москве
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя. Похороны экс-градоначальника состоятся на Новодевичьем кладбище. Телеграм-канал LifeShot опубликовал видео с Владимиром Путиным в храме Христа Спасителя.

"Вероятно, скрывается": провожающие Лужкова шепчутся о пустом гробе

"Вероятно, скрывается": провожающие Лужкова шепчутся о пустом гробе
Для церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым был выбран построенный при нем же храм Христа Спасителя. Гроб с телом решили не открывать, что навело народ на нехорошие подозрения. Домовина политика накрыта российским триколором.

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