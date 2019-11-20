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"Просто чудо!": кипящая Волга сразила россиян наповал

Фото: pixabay.com
Удивительную природную аномалию зафиксировали в Татарстане. Там река Волга буквально закипела, чем сразила россиян наповал.
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Как только начались морозы, жители Самарской области смогли увидеть на Волге морозный пар. Клубы поднялись над рекой, создавая иллюзию кипящей воды. Пользователи принялись снимать на видео уникальное явление и выкладывать в сеть с подписью: "Просто чудо!".

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Как сообщает телеканал "Царьград", такое происходит из-за того, что обычно в морозы температура воды куда выше, чем температура земли или снега. От реки поднимаются водяные пары, которые перемешиваются с морозным воздухом. Из-за этого появляется туман, который в свою очередь и создает иллюзию кипения.


Автор: 20 ноября 2019, 18:32

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