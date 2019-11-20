Немецкие туристы пришли в неописуемый восторг от Крыма

Немцы остались от российского полуострова с наилучшими впечатлениями. Они подчеркнули, что природа края поражает воображение, да и обстановка радует. Единственное, на что посетовали гости из Германии, так это на зарубежную пропаганду, которая распускает самые разнообразные слухи и ситуации в Крыму.
"Это потрясающая, фантастическая страна. Только западная пропаганда все разрушает. Америка все портит", – передает слова туристов телеканал "Царьград".
Один из них отметил, что немцы редко приезжают в Россию на отдых. Возможно, на кого-то действительно действуют увещевания властей Соединенных штатов, а вероятно, некоторые даже понятия не имеют, насколько на полуострове хорошо, отдавая предпочтение отдыху в других странах.
По мнению путешественника, немецким гостям стоит приехать на полуостров и увидеть все своими глазами. Турист отметил, что в Крыму действительно прекрасный отдых. Кроме того, он пообещал по приезду на родину написать статью о российском курорте, чтобы поделиться своими личными впечатлениями.
"Я занимаюсь журналистикой и напишу о Крыме хорошо. Я думаю, что политика – это бред. Русский народ не хочет войны, все хотят мира", – подчеркнул турист.
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