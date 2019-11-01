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Общество

Россиянам дали ценные советы при покупке мяса

Фото: pixabay.com
Российская организация, отвечающая за качество продуктов, опубликовала полезные советы, как приобрести действительно свежее мясо. Специалисты дали ряд рекомендаций.
прочитано 366 раз

Прежде всего, если есть такая возможность, стоит надавить на приглянувшийся кусок мяса пальцем. Если образовавшаяся ямка исчезнет в кратчайшие сроки, значит, кусок свежий.

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Проверить сочность продукта можно с помощью обычной бумажной салфетки. Необходимо приложить ее к мясу: если материя пропитывается медленно, значит, при жарке оно будет сочным. Если кусок сразу отдает влагу, при термообработке он быстро ужарится.

Как сообщает НСН, если при разрезании мясо внутри темнее, чем снаружи, пугаться не стоит. Это последствия газовой упаковки. Она предотвращает размножение бактерий и придает продукту неожиданные цветовые свойства. Для человеческого организма этот газ безвреден, а мясо не уступает по вкусу свежему.

Что касается птичьего мяса, эксперты уточнили, что белые вкрапления, которые в нем встречаются, являются естественными прижизненными изменениями, которые не связаны с гормонами. Последние при производстве мяса в России запрещены.

Автор: 1 ноября 2019, 11:44

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