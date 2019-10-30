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Общество

Россиян предупредили о дефиците продуктов

Фото: www.globallookpress.com
Тревожные прогнозы озвучили экономисты. По их словам, дефицит продуктов в нашей стране может настать из-за увеличения экспорта.
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Эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС предупредили, что в России к 2025 году может сократиться внутреннее потребление продовольствия. Такая вероятность существует из-за достижения планов по импортозамещению и увеличению экспорта.

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Согласно "майскому" указу президента Владимира Путина, объем экспорта сельхозпродукции к 2024 году должен достичь 45 миллиарда долларов. Для некоторых отраслей предусмотрены целевые показатели. Так, к 2024 году экспорт мясной и молочной продукции должен увеличиться в 4,5 раза по сравнению с 2017 годом, передает РБК.

Специалисты отметили дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими – экспорта и импортозамещения. Это может привести к невыполнению госпрограммы. Если эти задачи будут выполнены, то может возникнуть внутренний дефицит сельхозпродукции. 

По прогнозам, внутреннее потребление может сократиться на 10%, сообщает ТАСС. По расчетам, хуже всего дела будут обстоять с мясом и молоком. Дефицит этой продукции станет самой ощутимой проблемой для россиян.

В октябре поставщики предупредили торговые сети о резком повышении стоимости гречневой крупы. По прогнозам экспертов, цена продукта вырастет на 20-50% – до 59 рублей за килограмм.

Автор: 30 октября 2019, 16:48
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