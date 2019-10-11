Съевшая мясо пьяная веганка написала заявление в полицию на своих друзей

Веганка написала заявление в полицию на своих друзей после того, как ее обманом заставили ее съесть куриные наггетсы. 24-летняя поведала свою историю на просторах Сети.
Она рассказала, что с детства не ест мяса. На одной из вечеринок девушка выпила много алкоголя, после чего друзья обманом накормили ее куриными наггетсами, сказав, что это приготовлено из специальной "веганской курицы". Одураченная веганка написала заявление в полицию, пишет сайт VSE42.RU.
Популярные темы форума
У Путина сегодня день рождения!
Админы не дают ответить
Почему рак массово съедает людей?
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству
Беременна в 17
Самая любимая советская комедия в США
Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки
Где интересные темы? Отупели все разом?
Маргарита Паша