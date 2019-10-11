Съевшая мясо пьяная веганка написала заявление в полицию на своих друзей

Скандал в "Ленкоме" Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Пятница 11 октября
Лента новостей
21:52
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (Видео)
21:37
"Сейчас расплачусь": грустный Виторган взбаламутил народ
21:35
На глазах у детей: в Петербурге жильцы одного из домов устроили притон
20:32
В Петербурге в смертельном ДТП погиб человек
20:14
Бывшая Кержакова поборется за сердце стоматолога в новом сезона шоу "Холостяк"
20:00
В Удмуртии лишенный прав водитель врезался в деревья и умер
19:41
Звезда сериала "Папины дочки" сразила наповал пикантным фото
19:05
"Наша гордость и слава": смерть больно ударила по Газманову
19:04
Запевший от счастья Виторган захотел в "криминальные хроники"
18:40
"Так не должно быть…": Серябкина заговорила о насилии из-за откровенной одежды
18:38
Близкие Заворотнюк сделали заявление
18:36
Молодой Шепелев без бороды стал сенсацией
18:01
"Вор и уголовник": дерзкому Порошенко устроили нагоняй
17:57
Народный артист Ильин раздавлен из-за горькой утраты
17:36
"У меня были ошибки": Билан взорвался от вопроса про личную жизнь
17:31
Ботокс: Бондарчук раскрыла секреты красоты
17:29
Невестам Батрутдинова посоветовали вынуть импланты и сбрить усы
17:05
"Слово из трех букв": чем Лазарев порадовал себя после трудовых будней
16:49
"Распирает от удовольствия": беременная жена Тарасова рассказала о "нежнейшем" периоде
16:47
Рискует в опасное время: отмечающему день рождения Дудю вынесли предупреждение
16:42
"Поработайте над собой": Сябитова призвала россиянок держаться за мужчин
16:16
Обнаглевший Зеленский сделал заявление о захвате Крыма
16:14
Семенович в сексуальном костюме рассказала об удивительной ночи
16:14
Рецепт от "утечки мозгов"
16:03
"Племя обезьян": скандалист Панин оплевал россиян
15:43
На Западе "пнули" Зеленского за клоунаду
15:33
Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось
15:28
Найден действенный метод предотвращения болезни Альцгеймера
15:25
"Оторвет яйца на лету": Собчак получила неожиданную характеристику
15:04
Стало известно имя нового посла США в России
14:57
Диана Шурыгина разводится с мужем
14:54
Знаменитая певица "сверкнула" грудью (фото)
14:39
Ургант поглумился над жителями Тюмени
14:33
Муж осчастливил недавно родившую Миронову
14:28
"Это благо!": Волочкова распласталась в постели после бурной ночи с любовником
14:23
Совет на выходные
14:20
У Любови Толкалиной случились преждевременные роды
14:04
Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
13:58
В Башкирии мужчина забил пенсионерку до смерти ради 200 рублей
13:54
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week
13:47
"Грязный наработанный язык": мужеподобные тетки набросились на Кравец
13:38
Меладзе проигнорировал вечеринку Брежневой на фоне слухов об изменах
13:35
Володин назвал необходимое условие для развития села
13:27
Под Москвой в аварии с грузовиком погибла женщина
13:24
"Это секс!": брошенная Милявская нашла юного фаворита
13:20
Сколько стоит Мария Шарапова
13:19
Потерял пять миллионов рублей: Данко стал жертвой мошенников
13:08
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
13:05
Под Вологдой женщина с топором пыталась отбить зятя от приставов
13:01
Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка
12:33
Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове
12:15
"Сладкий такой фантазер": сын Галкина очаровал россиян изобретательностью (видео)
12:14
Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку
11:58
"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон
11:54
Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского
11:44
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
11:38
"Тихий ужас": Варнаву разнесли за новый образ
11:35
В Братске 27 человек отравились шаурмой
11:23
Истекающий гноем Кокшенов загремел в больницу
11:08
"Все тот же клоун": Зеленский в забегаловке вызвал отвращение
10:55
На танкере в Красном море прогремел мощный взрыв
10:41
Порошенко поставили страшный диагноз
10:36
Известная актриса появилась перед миллионами с голой грудью
10:32
В Подмосковье стая собак загрызла ламу
10:10
Анисина отказалась делать ЭКО из-за умирающей Заворотнюк
09:59
Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве
09:57
Трамп разнес демократов за попытку импичмента
09:52
"Нереально мило!": россияне тронуты счастьем Лорак с молодым любовником
09:42
Сборная России по футболу одержала оглушительную победу над Шотландией
09:24
Зеленский пригрозил наказанием травмированному Порошенко
09:21
"Стулья пошли в ход": как разругались Игорь и Вадим Верники
09:16
Будущих водителей в России проверят на хронический алкоголизм
09:10
"Она будет ползти": алчную Боню раскусили
08:38
"Люди переживают": Брежнева отреагировала на слухи о разладе с мужем
08:25
Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк
08:14
Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
06:37
Россияне обомлели при виде скрытой могилы после слухов о смерти Заворотнюк
06:35
"Это катастрофа": грубиян Зеленский оскорбил Меркель
04:19
Рассмотрела вблизи: известная актриса в подробностях рассказала о внешности королевы Елизаветы
02:09
"Хотел именно молодого мужчину": всплыла история создания "Голубой луны" Моисеева
23:53
От отношений Рапунцель из "Дома-2" осталось только тату
22:50
Киоски приносят Москве миллиарды рублей ежегодно
21:59
Раскаявшийся Малахов приехал к высокопоставленным людям на серьезный разговор
21:57
"Не может двух слов связать": Зеленский опозорился на публике
21:57
Скромная свадьба известного футболиста удивила Бондарчук
21:55
В Кемерове вора выдал отпечаток на окне кафе
21:37
Под Тюменью учитель ОБЖ избил школьников на уроке
21:30
Заговоривший о Заворотнюк Басков оконфузился
21:17
В Удмуртии оскорбившему судью мужчине грозит срок
21:02
"Кукла Барби": сверкающая Гагарина восхитила народ
20:30
"Все моложе и все краше": 69-летняя Бабкина заметно преобразилась
19:54
Темникова получила удар током на съемках шоу
19:44
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
19:21
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился из-за пистолета на борту
18:53
Пугачеву заметили в компании незнакомца приятной наружности
18:41
В Башкирии на заводе из-за аварии разлились стоки
18:04
Голодающий Харламов напугал россиян
17:59
Названо условие присоединения Белоруссии к России
17:41
Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Михайлова молиться
17:34
Вскрылись новые подробности гибели Цоя
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт от "утечки мозгов"
"Хотели потереться шишками": Богомолова и Виторгана жестко высмеяли из-за связи с Собчак
Жену Сергея Жукова в похабном виде погнали в шею
"Мы в тупике": на Украине взвыли из-за потери Донбасса
В скандальный фильм о Началовой решено взять "клона" Пугачевой
Накладная грудь: Джоли оплевали за нелепый вид на красной дорожке
Общество

Съевшая мясо пьяная веганка написала заявление в полицию на своих друзей

прочитано 256 раз

Веганка написала заявление в полицию на своих друзей после того, как ее обманом заставили ее съесть куриные наггетсы. 24-летняя поведала свою историю на просторах Сети.

Она рассказала, что с детства не ест мяса. На одной из вечеринок девушка выпила много алкоголя, после чего друзья обманом накормили ее куриными наггетсами, сказав, что это приготовлено из специальной "веганской курицы". Одураченная веганка написала заявление в полицию, пишет сайт VSE42.RU.

11 октября 2019, 21:22

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Отмороженный
Ответить
аххахаха давно так не ржал.
1

Популярные темы форума

Политика

Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
Порошенко поставили страшный диагноз

Шоу-бизнес

"Сейчас расплачусь": грустный Виторган взбаламутил народ
Барановская со слезами на глазах показала покалеченного сына
Почему Седокова перестала давать интервью
Бывшая Кержакова поборется за сердце стоматолога в новом сезона шоу "Холостяк"

Проишествия

Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк

Артист обратился к общественности
Шоу-бизнес

Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка

Певец является дважды отцом
Политика

Порошенко поставили страшный диагноз

Политик решил подшутить над Зеленским, а вместо этого выдал свою тайну
Шоу-бизнес

Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского

Женщина приехала на родину прославленного баритона

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru