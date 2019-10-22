Россиян предупредили о резком подорожании гречки

Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении стоимости гречневой крупы. По прогнозам экспертов, цена продукта вырастет на 20-50% – до 59 рублей за килограмм, пишут "Ведомости".
К октябрю этого года стоимость сырья для крупы увеличилась втрое. Если раньше один килограмм гречихи можно было купить за 24 рубля, то теперь стоимость сырья составляет 40 рублей за килограмм, передает "Москва 24".
Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года. Аграрии снизили площади посева под эту культуру, в результате чего на рынке образовался дефицит гречихи.
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