Хэллоуин-2019: вставшую грудью за праздник Поклонскую мирят со взбунтовавшимся Милоновым

"Друзья мои, вы дороги мне оба, оставьте ссоры в стороне. Виталий Валентинович, мне тоже Хэллоуин не по душе, но разве можно обижать Наталью Владимировну? Такая гарная дивчина, а вы с ней в буфете не здороваетесь", – с иронией обратился через "Дни.ру" к политикам эксперт. Он отметил, что повода для ругани нет – всего лишь "какой-то заморский праздник".
"Мне кажется, что Милонову с Поклонской ссориться – это вообще последнее дело. Им бы поддерживать друг друга, а тут ссора, которая яйца выеденного не стоит. Непорядок. Надо им поскорее мириться", – заявил Манукян. При этом он заверил, что готов лично прийти к каждому из них в кабинет и помирить, если нужно. "Не дуйтесь друг на друга", – призвал эксперт.
Отметим, ранее в своем "Инстаграм" Наталья Поклонская высказалась о своем отношении к проведению Хэллоуина-2019. Она уверена, что российская молодежь должна сама решить, какие праздники отмечать.
"По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться", – заявила экс-прокурор Крыма. Она пообещала учителям и родителям помочь, если вдруг на них начнут "давить" по поводу проведения Хэллоуина-2019.
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