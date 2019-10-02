Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России

В сознании американской военной элиты, опасается Терри Томпсон, Россия до сих пор остается страной, уровень которой находится там же, где был после развала СССР. Однако это уже давно не так.
Россия постоянно повышает свою обороноспособность. У нее в арсенале находятся новейшие образцы вооружения, Москва занимается созданием систем, способных ликвидировать американские спутники. Это означает, что уже очень скоро Вашингтон может утратить свое господство в мире, пугает американский стратег.
Наибольшую угрозу, считает он, несет в себе вероятность полномасштабного конфликта США и России с применением ядерного оружия. В таком случае в первые же часы войны погибнуть могут 34 миллиона американцев, передает "Царьград".
В глазах Терри Томпсона ситуация осложняется тем, что США находятся в зависимости от поставок техники и деталей из России. В частности, речь идет о российских ракетных двигателях, передает РИА ФАН. Это волковник в отставке называет одним из самых крупных стратегических упущений Вашингтона.
Отметим, как ранее отмечали эксперты, обыкновенно американские военные вспоминают о "российской угрозе" в тот момент, когда им необходимо обосновать очередное увеличение бюджетных трат. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не преследует агрессивных целей, а все ее шаги в этой области направлены исключительно на обеспечение собственной безопасности.
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