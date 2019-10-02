Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России

Прощание с Марком Захаровым Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Среда 2 октября
Лента новостей
15:57
Директор Заворотнюк высказался о возвращении актрисы в телешоу
15:36
Соцсети затянули: похоронам Захарова Пугачева предпочла развлечения в интернете
15:34
"Как фольга": известную модель отчихвостили за образ на свадьбе
15:19
"У меня еще один сын!": 89-летний Краско сделал сенсационное признание
15:15
Володин назвал дату первого чтения проекта бюджета
15:00
"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией
14:48
Актер из фильма "А если это любовь?" умер после продолжительной болезни
14:22
Москвичка умерла после пластики груди
14:04
Чурикова ошеломила россиян необычным образом
14:04
"Вот и сказочке конец": Костенко высказалась о разводе с Тарасовым
13:46
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
13:42
Российские пограничники открыли огонь по северокорейскому судну
13:33
"Вот и вся магия": участников нового сезона "Битвы экстрасенсов" вывели на чистую воду
13:19
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
13:17
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17
13:04
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город (видео)
12:56
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
12:33
Иссохшая Селин Дион пошла на крайние меры ради молодого альфонса
12:14
51-летняя Кабо восхитила народ пикантными снимками
12:11
Изворотливый Зеленский пошел на обман Путина
11:59
Знаменитый певец скончался в возрасте 80 лет
11:47
"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы
11:37
В Череповце пенсионерку обманули на 7 миллионов рублей
11:34
Американская супермодель спихнула с подиума неожиданную конкурентку (видео)
11:29
"Мисс Бумбум-2019": найдена обладательница лучших в мире ягодиц
11:11
Зеленский довел до истерики неуравновешенного Порошенко
11:07
Самые дешевые туры осени
11:06
Похудевший Семчев рассказал о симпатии к девушкам с аккуратной зоной бикини
11:03
Водитель сгорел заживо: под Петербургом легковушка столкнулась с автобусом
11:00
"Поэтому я и жива": пережившая рак Сурганова дала дельный совет умирающей Заворотнюк
10:47
Не вызывает рак: опровергнута теория о пагубном влиянии мяса
10:31
Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками
10:30
"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы
10:29
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
10:05
Ургант грязно выругался в эфире Первого канала
10:02
"Не чувствовала себя в безопасности": Джоли шокировала неожиданным признанием
09:50
Умер автор музыки к фильму "Мимино"
09:33
Канделаки откровенно о сексе с известным футболистом
09:22
Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира
09:05
Во Владивостоке мужчина забил кондуктора до смерти
09:01
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
08:59
На пути к войне: Зеленский пошел по стопам Януковича
08:35
Опозоренного Малахова заставили каяться в "Прямом эфире"
08:23
Замгендиректора "Аэрофлота" задержали по подозрению в мошенничестве
08:16
"Оденься!": Кожевникова в соблазнительном наряде обескуражила россиян
08:15
"Хватит": Пугачева не выдержала страшных унижений
08:08
70-летний народный артист России тайно женился
08:00
"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
06:30
Сядет в американскую тюрьму: неожиданный поворот в деле Порошенко
06:04
Бросил жену и умирающую дочь: почему Топурия закрывает глаза на гнилое нутро нового возлюбленного
04:16
Циничные подонки зарабатывают на горе Заворотнюк миллионы
02:35
В клипе Наташи Королевой нашли тайный смысл после истерики на Украине
23:56
"Нос картошкой, губы лошади": мать пришла в ужас от изуродовавшей себя Рапунцель
21:59
Названа внезапная причина жесткого кризиса в отношениях Брежневой и Меладзе
21:51
Вот-вот родит: беременная любовница Тимати снялась в нижнем белье
21:49
Под Петербургом внедорожник насмерть задавил женщину
21:38
Не хуже Лазарева: Маликов о рождении еще одного ребенка
21:37
Вооруженный мужчина напал на жителя Удмуртии
21:26
Житель Кузбасса нашел боеприпасы на берегу реки
21:26
"Уйдут годы": ушлый Порошенко крупно подставил наивного Зеленского
21:21
В Москве двух мужчин ранили ножом из-за девушек
21:02
В Ставрополе медработник бросил инвалида на улице
20:43
"Моя маленькая копия": Темникова поделилась снимками с подросшей дочерью
20:35
Округлившийся живот 18-летней внучки Ротару стал сенсацией
19:53
В Башкирии пьяный дебошир угрожал убийством малолетним внукам
19:14
"На дне морском": Свиридова оторопела из-за пропавшего Крымского моста
19:01
"Красавчик": россияне обомлели от подросшего сына Королевой
18:50
Не в силах выйти: под Москвой больная женщина заперлась в своей квартире
18:09
"Мне ******* на вас!": хамская выходка Боярского стала шоком
18:01
Киев принял неожиданное решение
17:56
"Такие замуты происходят постоянно": рыжий из "Иванушек" высказался романе Ходченковой и Слепакова
17:33
Путин мастерки ответил на провокацию Грузии
17:31
Календарь красоты на октябрь
17:22
"Потом я бросил": Шепелев стыдится пристрастия к виртуальным забавам
17:07
Под колесами электрички в Подмосковье погиб человек
17:06
Шансов нет: на забитом Порошенко поставили крест
17:04
Раскрыт хитрый план Украины по Донбассу
16:53
Помощник высказался о точной дате появления онкобольной Заворотнюк на публике
16:51
Вдова Децла показала жуткие шрамы на лице и теле
16:16
"Буду благодарна до конца дней": вдова Караченцова у гроба Захарова призналась в связи с ним
16:13
Виктория Боня засобиралась замуж
16:13
Объявлено о планах Костенко на третьего ребенка
16:09
Умер участвовавший в штурме Берлина ветеран ВОВ
15:59
В окружении Ющенко призвали обмануть Россию ради захвата Крыма
15:52
Раскрыты секретные детали разговора Путина и Порошенко
15:46
В Калининграде в колодце обнаружили труп мужчины
15:40
Андреева трогательно поздравила родившую Миронову
15:32
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
15:30
"Полная некомпетентность": Зеленского разнесли за план войны с Россией
15:25
"Квартиру придется отдать бывшему мужу": стало известно о печальной судьбе имущества Началовой
15:14
Володин назвал самый важный закон сентября
15:14
Инна Чурикова раскрыла слова Александры Захаровой об отце
15:05
Душа прощалась с театром: в "Ленкоме" рассказали о мистике в кабинете Захарова в ночь похорон
14:59
Следователь по делу Жанны Фриске убит в Москве
14:51
Савельева прихватила сына и сбежала из страны
14:26
Решившей заработать на снимках умирающей Заворотнюк медсестре грозит тюрьма
14:22
"Ну, Кети...": Топурия ошарашила народ фото с новым возлюбленным
14:13
У сына Алибасова нашелся настоящий отец? Продюсер согласился на ДНК-тест
14:08
"Юля, благослови!": Орлова набрала земли с могилы Началовой
13:54
Ревнует? Сын Мироновой отказался рассказывать о пополнении
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Маркл сверкнула нижним бельем в отсутствии мужа
"Печальные последствия": Зеленский бросает Украину на растерзание США
Подруга проболталась о связи Пугачевой с Караченцовым
Беспардонный Трамп грязно надругался над Зеленским
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
Болтливый Зеленский отвесил увесистую оплеуху Трампу
Общество

Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России

Кадр youtube.com
Бывший военный стратег Пентагона полковник Военно-воздушных сил США в отставке Терри Томпсон опубликовал в издании Washington Times статью, в которой утверждает, что Вашингтон недооценивает исходящую от Москвы угрозу. Он настаивает, что между двумя странами возможна война, которая грозит гибелью миллионам американских граждан в первые же часы открытого противостояния.
прочитано 599 раз

В сознании американской военной элиты, опасается Терри Томпсон, Россия до сих пор остается страной, уровень которой находится там же, где был после развала СССР. Однако это уже давно не так.

ПО ТЕМЕ

"Ни с кем нельзя разговаривать": США отстранили от решения кризиса на Украине

США придумали новые санкции против России

Россия постоянно повышает свою обороноспособность. У нее в арсенале находятся новейшие образцы вооружения, Москва занимается созданием систем, способных ликвидировать американские спутники. Это означает, что уже очень скоро Вашингтон может утратить свое господство в мире, пугает американский стратег.

Наибольшую угрозу, считает он, несет в себе вероятность полномасштабного конфликта США и России с применением ядерного оружия. В таком случае в первые же часы войны погибнуть могут 34 миллиона американцев, передает "Царьград".

В глазах Терри Томпсона ситуация осложняется тем, что США находятся в зависимости от поставок техники и деталей из России. В частности, речь идет о российских ракетных двигателях, передает РИА ФАН. Это волковник в отставке называет одним из самых крупных стратегических упущений Вашингтона.

Отметим, как ранее отмечали эксперты, обыкновенно американские военные вспоминают о "российской угрозе" в тот момент, когда им необходимо обосновать очередное увеличение бюджетных трат. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не преследует агрессивных целей, а все ее шаги в этой области направлены исключительно на обеспечение собственной безопасности.

Автор: 2 октября 2019, 14:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17

Шоу-бизнес

Соцсети затянули: похоронам Захарова Пугачева предпочла развлечения в интернете
"Как фольга": известную модель отчихвостили за образ на свадьбе
"У меня еще один сын!": 89-летний Краско сделал сенсационное признание
"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

"Хватит": Пугачева не выдержала страшных унижений

Исполнительница считает, что нужно остановиться
Шоу-бизнес

Опозоренного Малахова заставили каяться в "Прямом эфире"

Телеведущий удивил заявлением
Общество

Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России

Вашингтон, уверен военный стратег, не до конца понимает уровень опасности,исходящий от Москвы
Шоу-бизнес

"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы

Поклонники потеряли артистку

Гороскоп

Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Каждый имеет право на второй шанс": освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера

Регионы

"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
Русский Север очистят от нелегальных свалок
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru