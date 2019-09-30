"Ни с кем нельзя разговаривать": США отстранили от решения кризиса на Украине

Константин Малофеев посоветовал россиянам обратиться к своей исторической памяти и отбросить надежды на то, что когда-нибудь страны Запада неожиданно полюбят Россию. Тем более, добавил он, не стоит надеяться, что из-за океана прибудет политик, нацеленный на решение проблем, с которым можно будет наконец вступить в продуктивный диалог.
"Ни с кем нельзя разговаривать. Не надо", – цитирует "Царьград" заместителя главы Всемирного русского народного собора. "Мы здесь, в России, на Украине, мы братский народ, единый народ, мы сами решим свои проблемы. Нам не нужно уповать на то, что там происходит в Вашингтоне", – добавил он.
Последние новости Украины во многом зависят от того, что происходит в США. Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским закончились скандалом, поэтому многие эксперты ожидали подвижек в решения кризиса в Донбассе. Однако такой подход выстраивает перед Россией искусственные ограничения.
"Мы обсуждаем повестку Запада, которую нам навязывают. Мы должны обсуждать свои собственные проблемы", – уверен Константин Малофеев. "Россия и Украина – здесь, Америка – там", – подчеркнул он.
Кроме того, важно помнить о том, что нынешняя политика Запада в отношении России не является какой-то случайностью. "Ненависть к России насчитывает столетия. И, соответственно, это является частью западной политической культуры", – напомнил замглавы ВРНС.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самый сексуальный мужской голос?
Первый opгaзм
Люблю шашлыки.