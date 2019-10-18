Украинские пилоты сбили с ног бельгийцев знатным "пуком" (видео)

Авиашоу Sanicole Airshow, на котором все и случилось, проходило в Бельгии. Техники попали под сопла двигателей украинского истребителя Су-27. В это время борт совершал неуклюжие маневры на взлетно-посадочной полосе.
Как сообщает ТВ Центр, казус произошел еще в середине сентября, однако сейчас видео достигло максимальной популярности. На кадрах видно, как самолет покидает стоянку. Предполагалось, что он отправится в полет для демонстрации летных характеристик. Однако, едва сдвинувшись с места, пилоты включили форсаж. Порыв воздуха в прямом смысле сбил техников с ног. К счастью, обошлось без жертв, за исключением гордости летчиков – многие пользователи Сети сравнили происшествие с выпуском газов человеческим организмом.
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