"Грудь вправила": Королева порадовала россиян пикантным видео

Наташа Королева приятно удивила фанатов непосредственностью и раскрепощенностью перед камерой. Звезда отечественного шоу-бизнеса выложила примечательное видео в "Сторис" на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Королева села напротив оператора в соблазнительном черном корсете, подчеркивающем фигуру. Однако модный аксессуар оказался не совсем удобным. Певица стала приводить себя в порядок, пытаясь уместить грудь в тесном корсете. "Так, грудь вправила!" – передает слова знаменитости Пятый канал.
Посмотреть там действительно есть на что, ведь Наталья является гордой обладательницей третьего размера. В некоторых источниках утверждается, что у нее четвертый, однако эти слухи были вызваны беременностью Натальи.
Стоит отметить, что Королева часто показывает поклонникам грудь в наиболее выгодном свете. Очевидно, певица гордится ею и не считает нужным прятать от взоров публики.
В сентябре звезда опубликовала видео, на котором занимается йогой на берегу Мертвого моря в пикантном купальнике. Однако поклонники были очарованы совсем не гибкостью кумира...
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