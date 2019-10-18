"Когда этот срам закончится?!": Зеленского пришибли деревянным молотком (видео)

На кадрах видно, как мужчина с удовольствием играет с новой игрушкой. Он сперва что-то уточняет у стоящего рядом парламентария, а после задорно стучит молотком по столу.
Впрочем, как передает "Обозреватель", украинцы не столько одобрили поведение бывшего комедианта, сколько высказали резкую критику. Многим не понравилась подобная несерьезность президента страны: "Господи! Когда этот срам закончится?", "Постукал и пошел на шаурму", "Вождю папуасов рассказывают, что такое парламент", "Как маленький ребенок. Дали молоточком постучать..."
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