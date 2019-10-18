"Когда этот срам закончится?!": Зеленского пришибли деревянным молотком (видео)

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Пятница 18 октября
Лента новостей
12:09
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала смертной казни
11:55
"Если б были трезвыми": Пригожин жестко припечатал Зеленского
11:44
Следствие раскрыло подробности смерти Марьянова
11:27
Голодаю: Высоцкая шокировала народ неожиданным признанием
10:58
Володин предостерег от занижения оплаты труда дорожников
10:45
Тысячи людей наплевали на умирающую от рака Заворотнюк
10:40
"Думала, что потеряю сознание": порнозвезда откровенно о своей жизни
10:38
В Москве начальник отдела МВД задержан за взятку
10:29
Володин рассказал о благоустройстве парка имени Расковой
10:26
Володин обсудил проект реконструкции школы №84 в Саратове
10:16
Шторм: Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на волоске от смерти
09:55
Россиян предупредили об опасности яиц
09:47
В России хотят запретить одноразовые пакеты
09:42
Марина Александрова оказалась в любовном треугольнике
09:27
"А что сказал папа?": голая Савельева прикрыла срам пеленкой маленького сына
09:06
Почему жена терпит роман Фадеева и Серябкиной
09:04
Шурыгина объяснила развод скукой
08:54
Новые подробности: в Сети опубликовали фото из больницы Заворотнюк
08:24
Анну Калашникову дерзко обокрали
08:20
Бывшая любовница Тимати отреагировала на роды его новой подруги
08:17
Беременна? Лорак устроила очередную провокацию
06:19
"Задатки императрицы": Поклонскую возвели на пьедестал после скандала с Собчак
04:04
Красавица Жасмин: босую Миддлтон сравнили с принцессой из мультфильма
02:21
Чем грозят большие перерывы между приемами пищи на работе
00:25
Епифанцев оставил экс-жену и сыновей без жилья
21:58
Синоптики обещали необычно теплый ноябрь
21:47
Уделавшая Загитову юная фигуристка покажет себя на Гран-при
21:41
Известная балерина умерла на 99-м году жизни
21:23
48-летняя Хмельницкая в мини-юбке показала фантастические ноги
21:16
"Убирала офисы": на что пошла Бузова ради красивой жизни
21:07
Фриске, Хворостовский, Золотухин: кто следующий умрет от рака мозга
20:53
"Не надо ничего прятать. Ишь какая!": Гузеева устроила переполох в чужом офисе
20:45
Доходы россиян резко выросли
20:27
Летает экономом: гордячку Боню вывели на чистую воду
20:25
Мужчина в маске Джокера с топором ворвался в школу в Дагестане
20:07
Старый друг или таинственный незнакомец: как Лобода выпутается из любовного треугольника
19:43
Финка попыталась вывезти на память 400 пачек российских сигарет
19:19
Суд освободил четырех фигурантов дела "Зимней вишни"
19:04
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
18:45
В Ленобласти девочка погибла под колесами электрички
18:13
Экс-жена Абрамовича вновь пошла под венец
18:12
В Удмуртии у хозяев-извергов отобрали собаку
17:57
О вреде "тяжелого алкоголя": Рудковскую разнесли после съемки в модном журнале
17:18
Солнцев высказался о разгуле венерических заболеваний на "Доме-2"
16:47
Жена Зеленского восхитила народ отменным вкусом
16:45
"Таких красивых девочек просто не бывает!": дочь Кудрявцевой очаровала весь шоу-бизнес
16:35
"Все-таки встречалась": голливудская актриса поведала об отношениях с Питтом
16:25
"Не ешь меня! Возьми лучше моего младшего сыночка": Пельш закричал при виде крокодила
16:05
"Это узаконенный лохотрон": пенсии россиян снова заморозят
16:03
Поклонская огрызнулась на язвительные нападки модницы Собчак
16:02
Дума сокращает рабочий день для женщин на селе
15:29
"Ты же тоже через это проходила!": бывшую любовницу Тимати разнесли за равнодушие
15:27
Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
15:00
Участников "Дома-2"сразил венерический недуг
14:56
"Замуж!": располневшая Кожевникова предстала в белом платье
14:53
Лобода возбудила народ танцами на столе (видео)
14:42
"Назад дороги нет": Дубцова берет под крыло сексапильных мальчиков
14:29
В Москве врач прописывал старикам гречку вместо лекарства
14:21
"Ребята, это клиника": Шепелев пришел в бешенство после слов Алибасова о побоях
14:07
Почему появляются прыщи на лице
14:03
"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
14:00
В аэропорту Шереметьево на взлетную полосу выбежала лиса
13:44
"Погибли в креслах": леденящие кровь подробности трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево
13:27
Съедают все на своем пути: жителей Подмосковья терроризируют дикие кабаны
13:21
Настоящий рассадник бактерий: названо кишащее микробами место в доме
13:17
Бывший любовник остался без квартиры после жестких слов о Заворотнюк
12:55
В Перми стая собак растерзала на куски пенсионерку
12:47
93-летнего охранника концлагеря судят в Германии
12:34
65-летнюю Вайкуле потянуло на молодых
12:26
"Просто изгадили": памятник Марьянову шокировал его близких
12:25
В Петербурге двое мужчин изнасиловали иностранного студента
12:25
Шейк утерла нос Джоли
12:13
Вскрылись подробности жуткого убийства молодой матери в Екатеринбурге
11:38
Стало известно о предстоящей схватке Макгрегора и экс-чемпиона UFC
11:36
Пенсионерка – мать Тимати не может прийти в себя после родов
11:34
"Встретимся скоро у Заворотнюк": о чем шептались люди у могилы Хворостовского
11:31
Украинцы собрались захватить власть в Черном море
11:08
Блиставший на сцене Киркоров увез в Москву жирную красавицу
11:08
Знаменитый боксер умер в 27 лет после нокаута
10:55
Не всех хочу видеть: обиженная Поргина закрыла поминки по Караченцову от посторонних
10:41
Сына знаменитого актера застрелили полицейские
10:34
В России предрекли взлет тарифов ЖКХ из-за нового налога
10:34
Юная миллионерша вывезла ребенка из города
10:32
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
10:07
"А нам все равно!": Иглесиас подурачился с детьми под песню Никулина (видео)
10:03
В туалете новосибирской школы нашли труп ученицы
09:50
Переплюнет любую молодуху: 55-летнюю Беллуччи признали идеалом женской красоты
09:38
"Неприятно": известный пародист отказался связываться с умирающей Заворотнюк
09:36
Под Москвой родился новый Исаак Ньютон
08:59
Муж-изменник подал на развод с Лолитой Милявской
08:57
"Даже в день свадьбы так не трясло": Асмус разрыдалась после раздевания перед камерой
08:35
"Очень больной человек": Трамп поставил диагноз известному политику
08:29
После операции Рудковская не может родить
08:21
В Москве из-за серьезной аварии пострадали люди
08:16
Тимати жестко припечатали за имя для сына
06:27
"Какое-то людоедство": Украине выдвинули серьезное обвинение из-за "Евровидения"
04:31
"Это прекрасно": завладевшего футбольным клубом Басту похвалили
02:08
Как защитить себя от гриппа в сезон простуд
00:24
"Вид больной!": изменившаяся звезда "Универа" устроила переполох
00:16
"Я должна быть сильной ради детей!": пронзительная исповедь вдовы Хворостовского
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На северо-востоке Москвы при пожаре погиб человек
Знаменитая певица рассказала о беременности от Макаревича
Летевший в Москву Airbus совершил экстренную посадку
В каких городах России самый дешевый хлеб
Раскрыт новый способ содрать с россиян денег за ЖКХ
Трясущийся от страха Зеленский вызвал отвращение
Политика

"Когда этот срам закончится?!": Зеленского пришибли деревянным молотком (видео)

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять своими выходками народ. В этот раз глава Незалежной посетил латвийский парламент, и там его задорно пришибли деревянным молотком.
прочитано 912 раз

На кадрах видно, как мужчина с удовольствием играет с новой игрушкой. Он сперва что-то уточняет у стоящего рядом парламентария, а после задорно стучит молотком по столу.

ПО ТЕМЕ

Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили

Жена Зеленского восхитила народ отменным вкусом

Оконфузившегося Зеленского жестко поставили на место

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Впрочем, как передает "Обозреватель", украинцы не столько одобрили поведение бывшего комедианта, сколько высказали резкую критику. Многим не понравилась подобная несерьезность президента страны: "Господи! Когда этот срам закончится?", "Постукал и пошел на шаурму", "Вождю папуасов рассказывают, что такое парламент", "Как маленький ребенок. Дали молоточком постучать..."


Автор: 18 октября 2019, 10:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В ООН попросили Зеленского избавиться от позорного наследия Порошенко
"Не туда попали": Путин жестко раскритиковал чиновников
Трамп выступил против президента-клоуна
Киев поймали на обмане после наглого заявления

Шоу-бизнес

Последняя надежда: Заворотнюк от рака решили спасать водой и землей с могилы Началовой
Голодаю: Высоцкая шокировала народ неожиданным признанием
Тысячи людей наплевали на умирающую от рака Заворотнюк
Что случилось с грудью Анастасии Волочковой

Проишествия

Появилось видео дерзкой кражи картины Сальвадора Дали
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"Убирала офисы": на что пошла Бузова ради красивой жизни

Девушка с юности узнала цену деньгам
Шоу-бизнес

"Не надо ничего прятать. Ишь какая!": Гузеева устроила переполох в чужом офисе

Звезда по-хозяйски гуляла по кабинетам

Шоу-бизнес

"А что сказал папа?": голая Савельева прикрыла срам пеленкой маленького сына

Молодая мама предстала в непотребном виде
Шоу-бизнес

Новые подробности: в Сети опубликовали фото из больницы Заворотнюк

Стало известно, где актриса проходит лечение

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкин блеснул талантом перед сыном
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
Сколько стоит Мария Шарапова

Регионы

Появились подробности обрушения дома в Приморье
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru