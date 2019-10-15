Сделал вид, что незнаком: Виторган с молодой зазнобой случайно столкнулся с Собчак

Ксения Собчак приехала на показ фильма Клима Шипенко "Текст", который снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В кинотеатр она прибыла одной из первых, поэтому сразу обратила на себя внимание.
Теледиву сопровождала съемочная группа ее ютуб-канала. Собчак пообщалась с рэпером Бастой и записала короткое интервью с исполнителем главной роли фильма "Текст" Александром Петровым.
Позже к Ксении Собчак присоединился супруг Константин Богомолов. Режиссеру пришлось ждать, пока его зазноба закончит работу. После этого они вместе отправились на красную дорожку.
Интересно, что в тот же момент на мероприятии появился Максим Виторган с нынешней возлюбленной Нино Нинидзе. Пара поспешила покинуть помещение, где находилась Ксения Собчак. Актер сделал вид, что незнаком с телеведущей.
Отметим, что на этот раз Максим Виторган и Нино Нинидзе не стеснялись позировать фотографам вместе. Судя по всему, теперь они, как пара, чувствуют себя на публике более комфортно. Добавим, ранее Нино и Максим старались не афишировать роман, сообщает Vokrug.tv.
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