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Общество

Приставам запретят взыскивать долги из пенсий и алиментов

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Судебным приставам запретят списывать долги граждан с социальных счетов. Госдума защитила пенсии и алименты должников, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Продолжение: Дума дала добро прокуратуре на поиск иностранных счетов чиновников
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Депутаты приняли во втором чтении законопроект, который с 1 июня 2020 года запрещает судебным приставам списывать долги с социальных счетов граждан.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие меры защитят россиян и исключат ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с пенсиями по потере кормильца или пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Глава Думы напомнил, что запрет на взыскание долгов из средств соцвыплат существовал и ранее, но механизм исполнения был несовершенен.

Володин отметил, что принятия этого закона ждут люди, а сама инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь, Центрального банка, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно", – сказал спикер.

По существующей сейчас схеме, граждане могут через суд вернуть деньги после списания, если приставы заблокировали у них социальные выплаты. Теперь таких случаев не будет - нововведение вводит требование обязательно дифференцировать пенсии, алименты и другие пособия, и  отделить их от тех, которые могут быть списаны.

Автор: Александр Комаров22 января 2019, 15:23

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