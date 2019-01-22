Приставам запретят взыскивать долги из пенсий и алиментов

Судебным приставам запретят списывать долги граждан с социальных счетов. Госдума защитила пенсии и алименты должников, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, который с 1 июня 2020 года запрещает судебным приставам списывать долги с социальных счетов граждан.

Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие меры защитят россиян и исключат ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с пенсиями по потере кормильца или пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Глава Думы напомнил, что запрет на взыскание долгов из средств соцвыплат существовал и ранее, но механизм исполнения был несовершенен.

Володин отметил, что принятия этого закона ждут люди, а сама инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта.





"Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь, Центрального банка, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно", – сказал спикер.

По существующей сейчас схеме, граждане могут через суд вернуть деньги после списания, если приставы заблокировали у них социальные выплаты. Теперь таких случаев не будет - нововведение вводит требование обязательно дифференцировать пенсии, алименты и другие пособия, и отделить их от тех, которые могут быть списаны.