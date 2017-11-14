Оставшихся без алиментов детей возьмут под защиту

В России государство возьмет на себя оплату алиментов для содержания несовершеннолетних граждан. Произойдет это в том случае, если отказывающийся от обязательных выплат родитель будет признан безвестно отсутствующим.

Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс были разработаны комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении, сообщает газета "Известия".

Согласно документу, граждане вправе рассчитывать на пособие по потере кормильца от государства в том случае, если уклоняющийся от алиментов родитель не объявился в течение года и был признан безвестно отсутствующим. Решение об этом будет принимать суд на основании показаний судебных приставов.

В целом эксперты положительно оценили инициативу. По мнению экспертов, законопроект защищает интересы детей, один из родителей которых упорно отказывается платить алименты. Кроме того, документ облегчает гражданам процедуру оформления потери кормильца.

Новый законопроект обязывает судебных приставов письменно уведомлять получателя алиментов об исчезновении неплательщика. Ранее надзорное ведомство не было обязано это делать. Теперь доказать в суде потерю кормильца станет намного проще.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся должников по алиментам. Родителей, уклоняющихся от обязательного материального обеспечения своих детей, будут задерживать судебные приставы.

