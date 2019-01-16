Законопроект о паллиативной помощи прошел первое чтение в Думе

Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 16 января, приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ прошел обсуждение с общественностью и профессиональным сообществом.



Нормативно-правовой акт вводит понятие паллиативной медицинской помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого пациента и избавления его от боли. Подчеркивается, что это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. Предложено разделить паллиативную помощь на три вида: доврачебную, врачебную и специализированную.

Также законопроект регулирует вопросы предоставления обезболивающих. В случае принятия документа граждане смогут бесплатно получать лекарственные препараты при оказании паллиативной помощи не только в стационарах, но и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будут работники, прошедшие специальную подготовку. Взаимодействие медицинских и общественных организаций будет возложено на Минздрав и Минтруда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закона о паллиативной помощи ждут граждане. Парламентарий подчеркнул: люди не только смогут получать качественную медицинскую и психологическую помощь, но и быть в тяжелый период дома, с родными и близкими.

Володин напомнил, что проект закона разработали по поручению президента России Владимира Путина после его встречи с волонтерами, оказывающими помощь тяжело больным людям.

"Средства на паллиативную помощь есть – президент подчеркнул, что только в 2019 году на эти цели будет направлено около пяти миллиардов рублей", — сказал спикер.

Председатель нижней палаты добавил, что до первого чтения депутаты обсуждали законопроект с общественностью, экспертами и медицинским сообществом. "Чтобы максимально учесть все необходимые замечания и выйти на качественный и проработанный закон", – уточнил Володин.

Среди прочих участие в обсуждении принимали руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер. Нынешнее определение паллиативной помощи не совсем соответствует реальному положению дел, в результате чего страдает качество, посетовала общественница.

По ее словам, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян каждый год. "Это ключевая вещь. Люди, которые долго болеют, хотят уходить из жизни дома. Они не хотят быть в больнице, не хотят белых халатов, неонового света, пикающих аппаратов, трубочек, которые отовсюду торчат. Они хотят, чтобы рядом был кто‑то, кто держит их за руку, чтобы им было не больно и не стыдно", – передает слова Федермессер официальный сайт нижней палаты.





Законопроект о паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимых документов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия Володин заявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января. Напомним, что на прошлой неделе депутаты приняли проект закона о поиске пропавших детей с помощью геолокации.